MLB》熬過角色轉換、頻繁上下 胡智為拚站穩大聯盟

光芒隊胡智為返台舉行記者會，拿著首勝球讓媒體拍攝。（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕季中轉任牛棚，光芒投手胡智為表現依然出色，看似沒太多適應問題，其實這對向來習慣先發的他是一大挑戰，但不管球隊給予何種任務，他說：「明年目標是保持健康，希望從開季就能站穩大聯盟，不管什麼角色，全力以赴就對了。」

胡智為季後訓練都以先發為主，從以往投6到7局、百球左右的先發，改到中繼後，訓練和熱身方式都要調整，一度難以適應，花1、2個月才克服，他說：「我還是比較喜歡先發，但很樂於嘗試中繼。」

本季多次上、下大聯盟，也曾一球未投又回3A，胡智為不免煎熬，他坦言：「有點困惑，想說到底發生什麼事，是上來幫忙還是看看而已？不過，這些都是經驗，畢竟我是新人，經驗比較不足。」他還笑說：「我記得上6次、下5次嘛！」

在牛棚須天天待命，胡智為每次上來都充滿未知數，他表示：「就是每天準備好，教練問你可不可以，要很有自信跟他說『我可以』。當然，我是真的可以，用不用就是另一回事。」

為拚上大聯盟，胡智為多年來默默努力，季前總是早早返美備戰，今年圓夢之旅對下一季大有助益，他對自己很有信心，也要設法證明自己，「希望明年別再上上下下，盡量準備好，保持健康，也針對球隊希望我加強的部分努力。」

一整年大豐收，胡智為說，這麼快就能上大聯盟，其實有些驚訝，最大收穫是自我調整能力，畢竟角色大轉變，每場比賽都處於緊張狀態，心態也得好好調適。

胡智為認為，能登上最高殿堂，技術都有一定水準，差在經驗不同，因此他最常請教前輩的就是心態，「我一直都是跟亞契（Chris Archer）學習，到牛棚也會請益杭特（Tommy Hunter）、羅默（Sergio Romo）等人，多問多學他們解決打者的經驗談。」

胡智為去年進40人名單，當時光芒也給功課，除了拿手變速球、曲球、掌心球、二縫線直球，還加強滑球當武器；轉中繼後，球速均速也變快，今年突破自己最快球速，他說：「應是季後訓練有針對速度、變化球、體能加強，一切歸功我在美國聘請的私人教練。」

光芒隊胡智為返台舉行記者會，會中說明拿到首勝的喜悅，與上大聯盟的心情。（記者陳志曲攝）

光芒隊胡智為返台舉行記者會，會中說明拿到首勝的喜悅，與上大聯盟的心情。（記者陳志曲攝）