中職》備戰季後賽 兄弟以賽代訓、統一只打1場練習賽

中信兄弟獲勝。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕再過1個禮拜中職季後挑戰賽即將點燃戰火，雖然陣中有林智勝、蔣智賢多名主力球員沒有隨隊練球，季後賽可能也不會上場，不過中信兄弟仍依既定行程練球。

因近期北部氣候不佳，今天兄弟為移動日，全隊南下並進駐屏東中信公益園區，明天全隊練球，後天起一連4天，早上練球、下午隊內分組練習賽，19日全隊再移動至台南，準備迎接20日起的季後挑戰賽。

至於統一獅昨天休兵後，今起一連練球3天，16日安排隊內分組紅白對抗賽，17日休兵一天，球隊將安排烤肉等活動放鬆心情，18、19日練球，20日在台南主場迎戰中信兄弟。

兄弟安排4場練習賽，以賽代訓，獅隊僅1場練習賽，日前獅隊代總教練「蔗總」黃甘霖曾表示，擔心球員因練習賽受傷，所以只安排1場。

中信兄弟備戰季後賽行程

14日 練球

15日 早上練球、下午分組練習賽

16日 早上練球、下午分組練習賽

17日 早上練球、下午分組練習賽

18日 早上練球、下午分組練習賽

19日 移動至台南

*皆在中信公益園區。

統一獅備戰季後賽行程

14日 練球

15日 練球

16日 分組練習賽

17日 休息

18日 練球

19日 練球

*皆在台南棒球場。