籃球》全台最強系際盃 警專力拼連霸

系際盃爭霸戰。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕全台規格最高、參賽人數最多、獎金最高的大專系籃賽事「富邦人壽勇士系際冠軍盃」，在歷經四個多月、近千場預賽後，最終八強決賽將於明日起（14至15日）在臺北體育館進行，冠軍隊伍將可獲得十萬元獎學金及特製獎座。本屆八強中有六校是首度晉級，新勢力的崛起代表更多素人學生的投入，同時也將為系際盃帶來不同以往的決賽風貌。

主辦單位富邦人壽不僅連續三年舉辦素人學生籃球賽，也宣布將持續冠名贊助UBA並協助提升賽事行銷，包括明年決賽將首度安排在台北小巨蛋並舉辦其他校園活動。

力挺大專籃球運動的富邦人壽陳俊伴總經理表示：「我們希望創造一個素人學生與菁英球員都能盡情發揮的籃球圓夢舞台，並且協助他們在這個舞台上把夢想轉化為現實。」富邦人壽大無疆總督導蔡承儒也表示：「我們將運動融入到學生生活與教育之中，並用正面力量凝聚人心，讓更多人重視運動的價值。」

邁入第三屆的富邦人壽勇士系際冠軍盃籃球賽，僅限未曾參與UBA公開組、職業賽事且非體育科系或體保生參賽，讓熱愛籃球的學子也可一展球技。決賽總獎金高達18萬元，以超出同級賽事之規格，建立專屬於籃球素人的專業舞台。本年度全台共79校報名參賽，自3月起舉辦校內預賽及分區預賽，最終由警專行政、北科電機、醒吾餐旅、聯合機械、中州運促、南臺電機、高海養殖、高苑休運等八強隊伍脫穎而出晉級決賽。

衛冕隊警專行政自去年起未嘗輸球滋味，已達成跨季七連勝的紀錄，本屆預賽更以平均每場47分的差距拿下勝利，充分展現其王者氣勢；去年被看好為奪冠熱門之一的高苑休運，首戰遭遇冠軍警專快速球風的洗禮而意外提前打包，今年全隊不僅加強體能訓練，更針對警專擬定對戰策略，誓言要報一箭之仇。

2015年冠軍醒吾餐旅，去年在歷經球員畢業的換血陣痛期後，本屆重返決賽全隊表現更臻成熟。另外五隊首度晉級系際盃決賽的北科電機、聯合機械、中洲運促、南臺電機與高海養殖，也將以不同的球風展現出強烈奪冠企圖心，目標直指全國最強系隊封號。

2017富邦人壽勇士系際冠軍盃10月14、15日在臺北體育館（紅館）進行決賽，兩天共將進行八場單淘汰制賽程，面對輸一場即失去爭冠機會的高張力賽事，各隊均在暑假期間展開密集訓練，希望能用籃球為自己的大學生涯留下美好回憶。