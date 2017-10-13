NBA》熱身賽團隊籃板表現不佳 金塊教頭仍有信心

P.米爾塞普。（資料照，美聯）

〔體育中心／綜合報導﹞在熱身賽時，金塊隊場均摘下42.2個籃板，聯盟排名第19。而在上賽季例行賽場均46.4個籃板，則是聯盟排名第2。金塊隊教練馬龍（Michael Malone）談到了關於在熱身賽時籃板球的問題，馬龍（Michael Malone）說：「我們的防守真的很好，但是對方一出手我們就站著看，這讓敵隊可以輕易統治籃板球。」

雖然今年夏天損失了每場可貢獻4.7籃板的小前鋒加林納（Danilo Gallinari），但也補進了自由球員「米爺」P.米爾塞普（Paul Millsap），盼這名生涯場均7.5籃板的他能補上這個禁區缺口。

馬龍說：「我不會對此感到恐慌，相信在正式球季開始後，籃板球將不會造成問題，因為在過去2年，這並不是我們的弱點。」

他認為，陣中長人包括P.米爾塞普（Paul Millsap）、約基奇（Nikola Jokic）以及大普朗利（Mason Plumlee）在鞏固禁區這方面都做得相當不錯，但也提到，每個場上的球員都該積極去進行爭搶籃板，像是搖擺人W.錢德勒（Wilson Chandler）和G.哈里斯（Gary Harris）都該更加提升籃板的能力。