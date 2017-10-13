全運會》高球賽落幕！新北、新竹市獲男、女團體金牌

106年全運會高爾夫賽落幕，獲得女子團體金牌的新竹市隊林子涵（左起）、林冠妤、教練曾秀鳳和吳佳晏，拿著獎牌合影。她們一共拿下1金1銀1銅。（曾秀鳳提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕106年宜蘭全國運動會高爾夫賽，今天在礁溪球場完成4回合賽事，新北市和新竹市分獲男、女團體金牌。高雄市王偉軒、台北市侯羽桑則獲得男、個人金牌。

全運會高球賽提早開賽，卻遇上東北季風和颱風交互作用帶來的豪大雨，連日比賽都受雨勢影響打打停停，今天下午總算完成4回合比賽。代表高雄市出賽的王偉軒，靠著第3回合絕佳的64桿，早早拉大差距，今天他在雨中打出73桿，仍以272桿，7桿之差輕鬆封王。這次他從美國返台參賽，任務順利完成。

新北市陳裔東以279桿在男子個人賽摘銀，花蓮縣許閎軒282桿獲得銅牌。

女子組世大運銀牌國手侯羽桑，最後1回合雖花了75桿，仍以總計289桿為台北市隊拿下金牌。新竹市吳佳晏以5桿之差的294桿獲得銀牌，隊友林子涵則以295桿拿到銅牌。

團體賽方面，新北市隊呂孫儀／許育誠／陳裔東／蔡顓至，4回合聯手打出855桿，贏得男子團體金牌。高雄市和台中市分獲銀牌和銅牌。

女子團體賽新竹市吳佳晏／林子涵／林冠妤，以582桿，1桿之差險勝台北市隊，拿到女子團體金牌。桃園市隊獲得銅牌。

宜蘭全運會因各運動項目有不同安排，自9月24日起到今天，已有帆船、手球、鐵人三項和高爾夫完成比賽，目前台北市代表隊暫以7金4銀2銅在獎牌榜領先。宜蘭全運會將於10月21日開幕。