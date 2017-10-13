MLB》小熊終結者力投2.1局 教頭：多投1人有差？（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區系列賽關鍵第五戰，小熊終結者戴維斯（Wade Davis）力投2.1局失1分，守住重要的一勝，助球隊挺進國聯冠軍賽。小熊總教練梅登（Joe Maddon）賽後表示，曾想過讓戴維斯投6個出局數，「但想想投6或7個出局數有差嗎？」

戴維斯擺脫上戰不穩，此戰他在7局下2出局後登板，三振國民強打齊默曼（Ryan Zimmerman）化解危機，第8局他被泰勒 （Michael aylor）敲安失1分，下棒輪到透納（Trea Turner）打擊時，小熊捕手康崔拉斯（Willson Contreras）冷不防牽制一壘，跑者羅巴頓（Jose Lobaton）回到一壘，起初壘審判決安全回壘，但小熊認為羅巴頓的腳短暫離壘，提出挑戰，結果裁判翻轉判決為出局。第9局戴維斯讓對手三上三下，守住戰果，助球隊晉級。

總計戴維斯2.1局耗費44顆球，被敲2安失1分，送出3次三振、2次保送，拿下重要的救援點。他在對國民的系列賽登板4次，就獲得3次救援點，共4.1局投球失2分防禦率4.15，是球隊獲勝的功臣之一。小熊隊老闆瑞克茲（Tom Ricketts）直呼，戴維斯是球隊的最有價值球員（MVP）。

小熊總教練梅登（Joe Maddon）表示，「我當時是要讓戴維斯投6個出局數，但想想6個和7個出局數有何不同，對吧？」小熊三壘手布萊恩（Kris Bryant）也稱讚戴維斯的投球表現，「我喜歡看他投球。」

戴維斯則說，對手給予他們很大的壓力，指國民是一支很棒的球隊，「他們是我遇過攻擊性最強的球隊之一。」

小熊終結者戴維斯（中）。（USA Today Sports）

小熊終結者戴維斯。（美聯社）