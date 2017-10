LOL世界賽》G2可能轉往北美賽區 「法王」Perkz嘆：也許無法再五人出賽

歐洲戰隊G2可能轉往北美賽區,這也意味目前五名成員恐將拆夥。(取自LOL Esports flickr)

〔記者陳耀宗/外電報導〕《英雄聯盟》歐洲戰隊G2在12日在世界賽小組賽C組無緣八強,也讓「歐洲法王」Perkz及AD Zven流下男兒淚,Perkz受訪時表示「這很有可能是我們五個人最後一次一起打世界賽」,原因就在於隨著NA LCS將在2018年成為聯盟特許制,也吸引四支歐洲戰隊G2、FNC、Splyce與MSF遞出申請,而後三支全遭打回票,只剩G2仍在進行中,若G2前往NA LCS賽區,將受一隊兩外援限制,這也難怪今日G2落敗後成員的雙重感傷。

在贏下FB比賽後,G2仍無法晉級八強,也讓AD選手Zven及中路「法王」Perkz落下男兒淚。(取自LOL Esports flickr)

升降賽該不該廢除,以及Riot Games與各戰隊間的分潤問題一項是萬年話題,但隨著Riot Games決定將北美NA LCS賽區改為特許制,取消升降賽制度等一連串規劃,也吸引四支歐洲戰隊G2 Esports Fnatic Splyce與Misfits遞出想加入北美聯賽的計劃書,儘管Riot Games隨後也宣布歐洲EU LCS賽區將大幅變動,同樣改為特許制,但這四隊的審核申請仍是進行式。

而根據《ESPN》日前報導,遞出申請書的四隊在兩階段的審核中有三隊沒有通過第一關,得繼續留在歐洲賽區,只剩G2的審核仍是進行式,有可能會獨自離開歐洲,成為北美聯賽的一員。

而在這個前提下,更可以看出G2在S7小組賽止步時,選手間充滿著不捨與難過,除了Perkz在賽後訪談中所透露的五人可能是最後一次一起打世界賽,其他成員賽後也在自己的推特上紓解情緒,而Perkz則是再一次寫下:「…sad not only because we lost but because we might never play as 5 again…」(難過的原因不只是我們輸了比賽,而是我們也許無法再次以五人全員比賽了)。

Perkz兩度在媒體及自己推特中透漏這可能是最後一次隊伍全員出賽,似乎也意味G2恐將轉往北美賽區。(取自Perkz twitter)

一旦G2前往北美,將受北美賽區規範,一隊的外援不得超過2位,也就代表這支歐洲戰隊成員幾乎得全數打掉,至於有哪兩位可能以「外援」身分留下,又或是會找「外星人」韓援來打比賽,這也難怪G2五名成員在賽後如此感傷。

此外,儘管日前Riot Games就宣布EU LCS也將在2018年採聯盟特許制,並大幅重劃賽區為柏林、倫敦、巴黎與巴塞隆納等四大賽區,同時將隊伍增加至24隊,一個組別6隊,以及取消升降賽與賽制改為雙BO1等計劃。相較目前EU LCS 賽制,例行賽有10 支隊伍,並分為 A、B 兩組,各組前三名晉級季後賽,這個變動將是「大幅調整」。

但據了解,Riot Games目前已經暫緩這個規劃,至少延後至2019年再說,而歐洲戰隊包括H2K以及UOL日前發出聲明表示對於財務分潤制度不滿,Riot Games也做出調整,每支隊伍的補助將從35萬歐元增加至50萬歐元。