LOL世界賽》G2可能轉往北美賽區 「法王」Perkz嘆：也許無法再五人出賽

歐洲戰隊G2可能轉往北美賽區，這也意味目前五名成員恐將拆夥。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／外電報導〕《英雄聯盟》歐洲戰隊G2在12日在世界賽小組賽C組無緣八強，也讓「歐洲法王」Perkz及AD Zven流下男兒淚，Perkz受訪時表示「這很有可能是我們五個人最後一次一起打世界賽」，原因就在於隨著NA LCS將在2018年成為聯盟特許制，也吸引四支歐洲戰隊G2、FNC、Splyce與MSF遞出申請，而後三支全遭打回票，只剩G2仍在進行中，若G2前往NA LCS賽區，將受一隊兩外援限制，這也難怪今日G2落敗後成員的雙重感傷。

在贏下FB比賽後，G2仍無法晉級八強，也讓AD選手Zven及中路「法王」Perkz落下男兒淚。（取自LOL Esports flickr）

升降賽該不該廢除，以及Riot Games與各戰隊間的分潤問題一項是萬年話題，但隨著Riot Games決定將北美NA LCS賽區改為特許制，取消升降賽制度等一連串規劃，也吸引四支歐洲戰隊G2 Esports Fnatic Splyce與Misfits遞出想加入北美聯賽的計劃書，儘管Riot Games隨後也宣布歐洲EU LCS賽區將大幅變動，同樣改為特許制，但這四隊的審核申請仍是進行式。

而根據《ESPN》日前報導，遞出申請書的四隊在兩階段的審核中有三隊沒有通過第一關，得繼續留在歐洲賽區，只剩G2的審核仍是進行式，有可能會獨自離開歐洲，成為北美聯賽的一員。

而在這個前提下，更可以看出G2在S7小組賽止步時，選手間充滿著不捨與難過，除了Perkz在賽後訪談中所透露的五人可能是最後一次一起打世界賽，其他成員賽後也在自己的推特上紓解情緒，而Perkz則是再一次寫下：「…sad not only because we lost but because we might never play as 5 again…」（難過的原因不只是我們輸了比賽，而是我們也許無法再次以五人全員比賽了）。

Perkz兩度在媒體及自己推特中透漏這可能是最後一次隊伍全員出賽，似乎也意味G2恐將轉往北美賽區。（取自Perkz twitter）

一旦G2前往北美，將受北美賽區規範，一隊的外援不得超過2位，也就代表這支歐洲戰隊成員幾乎得全數打掉，至於有哪兩位可能以「外援」身分留下，又或是會找「外星人」韓援來打比賽，這也難怪G2五名成員在賽後如此感傷。

此外，儘管日前Riot Games就宣布EU LCS也將在2018年採聯盟特許制，並大幅重劃賽區為柏林、倫敦、巴黎與巴塞隆納等四大賽區，同時將隊伍增加至24隊，一個組別6隊，以及取消升降賽與賽制改為雙BO1等計劃。相較目前EU LCS 賽制，例行賽有10 支隊伍，並分為 A、B 兩組，各組前三名晉級季後賽，這個變動將是「大幅調整」。

但據了解，Riot Games目前已經暫緩這個規劃，至少延後至2019年再說，而歐洲戰隊包括H2K以及UOL日前發出聲明表示對於財務分潤制度不滿，Riot Games也做出調整，每支隊伍的補助將從35萬歐元增加至50萬歐元。