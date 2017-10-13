MLB》美聯冠軍賽明登場 「神之子」有信心：我已是不同的投手

田中將大。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍戰明天登場，洋基日籍投手「神之子」田中將大到客場對上太空人左投凱可（Dallas Keuchel），上場對印地安人有著7局無失分好投的田中，他表示跟今年初相比，「我感覺我已是不同的投手。」

田中將大本季戰績13勝12敗防禦率4.74，但他例行賽最後10場先發防禦率為3.59，有漸漸回穩。田中將大在上一場季後賽對印地安人繳出7局7K無失分的好投，扮演洋基救世主，為球隊奪得重要一勝，也是洋基大逆轉晉級的關鍵之一。

「很顯然，這是系列賽的第一戰，也是重要的一戰，我們會全力拿下這場比賽。」田中將大表示，「與季初相比，我感覺現在我已是不同的投手。」他也說，太空人有著難纏的打線，「對我來說就是執行好投球策略，這是我所能做的。」

不過，田中將大今年在客場的成績不佳，戰績4勝7敗防禦率6.48，與主場的9勝5敗防禦率3.22，兩者有相當大的差距。

「我對田中將大有信心。」洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）說，「他有機會在這系列賽先發2次，如果我排他投第三場，你無法知道他能否有第7戰可投。所以要讓他在主場先發，就是排第一場和第五場，我很滿意他上一場的投球表現。」

洋基在美聯冠軍賽的先發輪值為田中將大、塞維里諾（Luis Severino）、沙巴西亞（CC Sabathia）、格雷（Sonny Gray）；而太空人先發輪值只排出前兩戰的先發，分別是凱可、韋蘭德（Justin Verlander）。凱可在例行賽繳出14勝5敗防禦率2.90的成績，季後賽對紅襪投5.2局失1分奪勝。

凱可。（USA Today Sports）