NBA》來雷霆不搶當一哥！甜瓜大讚魏少得分無死角

「甜瓜」安東尼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在雷霆隊的隊內訓練期間，全明星前鋒「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）接受了媒體採訪。他談到了自己引以為傲的強大得分能力，也對於雷霆隊友及總管的能力相當讚賞。

安東尼（Carmelo Anthony）表示：「我一直都有得分的訣竅，這是我的天賦，是與生俱來的。」

隨後他又被問到了與球隊領袖魏斯布魯克（Russell Westbrook）合作的問題。安東尼（Carmelo Anthony）說道：「我喜歡，也常常看魏斯布魯克（Russell Westbrook）的比賽影片，藉由影片我可以學習他如何在球場各個角落無死角的取分。」

在談到球隊中鋒亞當斯（Steven Adams）的防守時，安東尼（Carmelo Anthony）說：「他在場上非常有存在感，是個充滿運動能力且敏捷的大個子，有這樣一個籃框保護者，讓隊上每個人都可以打得更輕鬆。」

而對於今年夏天一手促成雷霆三巨頭合體的總管普萊斯蒂（Sam Presti），安東尼（Carmelo Anthony）則是非常欣賞：「他既專業又嚴肅，一心想要贏球，不論是在其它球員或是管理層之間，他都是個受人尊敬的總管。」