NBA》腿傷未癒需持續復健 雷納德恐缺席開幕戰

雷納德可能缺席開幕戰。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕新球季即將點燃戰火，但西區強權馬刺開季將少一員大將坐鎮，總教練今於賽前宣布「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）因腿傷未癒需持續復健，主場開幕戰對灰狼將無法上場，目前歸期未定。

馬刺今與火箭進行季前最後一場熱身賽，聖安東尼奧當地媒體報導，總教練帕波維奇（Gregg Popovich）於賽前宣布雷納德無法於開幕戰上場，目前也沒有歸隊時間表，「（開幕戰）他不會上場，他還在復健，等他準備好的時候，他會備戰待命，我試著不去設限。」帕波維奇說。

雷納德因傷缺席整個季前訓練營與所有熱身賽，目前仍持續復健治療左大腿股四頭肌肌腱炎問題，馬刺球團從未說明雷納德是何時受傷，僅總教練透露雷納德可能是在上季的某個時間點受傷。雷納德上季場均25.5分、5.8籃板、3.5助攻與1.8抄截，年度MVP票選高居第三，卻在季後賽二度扭傷腳踝被迫缺陣，馬刺最終遭勇士橫掃止步西區冠軍戰。

美媒預估若雷納德因傷無法上場，蓋伊（Rudy Gay）將代班小前鋒分攤上場時間，K.安德森（Kyle Anderson）、吉諾比利（Manu Ginobili）和貝坦斯（Davis Bertans）也會有更多表現機會。美媒認為就算屆時雷納德因傷長期缺陣，馬刺的陣容深度與經驗仍能讓球隊保有競爭力，但防守端可能出現變數。

雷納德腿傷未癒持續復健。（資料照，美聯社）