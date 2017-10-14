MLB》基特準備揮大刀 馬林魚薪資將暴砍15億

基特曾說可能會做出不受歡迎的決定。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚新老闆之一的基特（Derek Jeter）曾說，可能會做出不討喜的決定，邁阿密媒體「Miami Herald」爆料砍掉團隊薪資是第一步，預計明年要將薪資壓低至9000萬美元（約27億台幣）左右。

如果馬林魚現今陣容不變，明年團隊新資逼近1.4億美元，意味著新的經營團隊得砍掉5000萬美元（約15億台幣）薪資才能達標。美媒認為，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）將首當其衝，因為他明年薪資高達2500萬美元。

此外，馬林魚外野手歐蘇納（Marcell Ozuna）、耶利奇（Christian Yelich）、二壘手高登（Dee Gordon），還有其他明年薪資上漲的球員都有可能被賣掉。

馬林魚2018年薪資排行

Giancarlo Stanton 2500萬

Martin Prado 1350萬

Edinson Volquez 1300萬

Dee Gordon 1080萬

陳偉殷 1000萬（加上6月30日的800萬簽約金）

Brad Ziegler 900萬

田澤純一 700萬

Christian Yelich 700萬

薪資仲裁球員預估明年薪資

Marcell Ozuna 1090萬

Dan Straily 460萬

J.T. Realmuto 420萬

Justin Bour 350萬

Derek Dietrich 320萬

Miguel Rojas 110萬