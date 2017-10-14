NBA》厄文盛讚新東家惹議 騎士主帥、魏德聲援克城

厄文給予波士頓高度評價。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕高調出走塞爾提克的球星厄文（Kyrie Irving）給予波士頓極高評價，直指與前東家克利夫蘭大為不同的發言引發爭議，騎士總教練泰倫魯（Tyronn Lue）和新成員魏德（Dwyane Wade）相繼發聲表達個人看法。

《波士頓全球報》日前撰文報導，表示厄文在數週前明確表態，透露以一座城市而言，比起克利夫蘭，自己比較喜歡波士頓。而在開幕戰對騎士開打前夕，厄文再次盛讚波士頓擁有輝煌的職業運動歷史，許多面向都與克利夫蘭截然不同。

「很高興能再度回到東岸，這裡的步調很快，有很多不同的文化、食物和人群，一切應有盡有，尤其是在波士頓。」厄文說，透露自己已在休假時花了很多時間四處造訪，「我跟我最好的朋友說，這真是座大城市，從中西部的克利夫蘭來到這，文化相當不同，東岸的波士頓相當實在、充滿活力，是座友好外向、蓬勃發展的城市，即便入夜仍然精彩萬分。」

厄文認為波士頓與克利夫蘭有很大的不同。（資料照，美聯社）

厄文認為克利夫蘭也有自己的一套，但與波士頓有極大的不同，表示自已已經深深融入波士頓，在一個真誠實在、精力充沛的的運動之都打球，盛讚波士頓真是座出色的都市。對於厄文大力讚揚波士頓，試圖製造與前東家的對立，美媒認為厄文的發言為即將到來的開幕戰增添色彩，因為這將是厄文首次以對手的身分造訪騎士主場，厄文職涯前6年皆效力騎士，場均21.6分、5.5助攻外帶1.3抄截。

騎士總教練泰倫魯（Tyronn Lue）對於厄文的言論不予置評，但也表態聲援克利夫蘭：「我不知道，他想怎樣就怎樣吧，但我們克利夫蘭的人都知道，我們這裡有座很棒的運動之都，有一個很棒的城市、球迷，百分之百支持著球隊，所以我很高興我能夠在這裡。」

轉戰騎士的魏德則說：「對於別人說的、或我所解讀的東西，我總是盡量試著不要過於敏感，因為他們在說的當下我並不在場，你就是不知道（整件事）。波士頓是個運動重鎮、歷史輝煌，四大運動都拿過冠軍。」

魏德新球季轉戰騎克利夫蘭。（資料照，美聯社）