MLB》洛磯另覓守護神？ 國聯救援王出走尋複數年合約

霍蘭將投身自由市場尋求複數年合約。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕季後自由市場有望出現大物，美媒指出洛磯明星終結者霍蘭（Greg Holland）不會行使球員選擇權，季後將恢復自由之身待價而沽，尋求一紙複數年合約。

31歲的霍蘭本季奪下41場救援成功，與道奇守護神簡森（Kenley Jansen）並列國聯救援王，儘管下半季苦吞5敗、期間防禦率衝上6.38，例行賽防禦率以3.61作收。外卡戰對響尾蛇之戰，霍蘭於8局下登板，主投0.2局挨3安丟2分皆為責失，洛磯最後以8：11落敗無緣晉級。

霍蘭於2013至2015年球季擔任皇家終結者，為球隊守下125場救援成功，二度入選明星賽，上季季末轉效洛磯，簽下1年700萬美元合約（約新台幣2.1億）外帶1500萬美元（約新台幣）選擇權，上季因右肘動TJ手術整季未出賽。

霍蘭上季年薪700萬美元，在大聯盟終結者中排名第九，美媒指出霍蘭希望能投身自由市場，得到一紙複數年合約，ESPN記者透露，經紀人波拉斯（Scott Boras）表示霍蘭尚未決定是否行使合約選擇權。

ESPN記者預測霍蘭將投身自由市場，小熊終結者戴維斯（Wade Davis）也可能榜上有名，認為今年的季後自由市場的終結者競爭比去年小，上季三位終結者大物查普曼（Aroldis Chapman）、簡森和梅倫森（Mark Melancon）都獲得至少6000萬美元複數年合約，今年高居終結者前三高薪。

小熊終結者戴維斯合約將於季後到期。（資料照，USA Today Sports）