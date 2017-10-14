NBA》湖人徵召19歲國際球探 史上最年輕

19歲的Can Pelister成為NBA史上最年輕的國際球探。（取自Pelister推特）

〔體育中心／綜合報導〕根據籃球記者皮克（David Pick）消息指出，洛杉磯湖人隊日前招聘了土耳湖人Can Pelister擔任國際球探，期許他能幫助球隊考察國際球員，而年紀輕輕的Pelister僅有19歲，這也讓他成為NBA史上最年輕的國際球探。

Source: Lakers hire 19-year-old Turkish insider Can Pelister as the youngest international scout of all time. — David Pick （@IAmDPick） 2017年10月13日

近年來NBA有不少活躍的土耳其球員，像是尼克中鋒坎特（Enes Kanter）、騎士前鋒歐斯曼（Cedi Osman），以及今年剛被76人簽下的新秀柯爾馬茲（Furkan Korkmaz），而NCAA強權北卡州大的213公分19歲土耳其小將約特塞文（Omer Yurtseven）之前在歐洲具代表性的青年隊國際錦標賽中，單場轟下91分、28籃板，一戰成名，未來若前進NBA，也被預期能在選秀會的首輪前10順位中選。

尼克中鋒坎特。（資料照，美聯社）

騎士前鋒歐斯曼。（資料照，今日美國）

76人簽下的新秀柯爾馬茲。（資料照，法新社）

19歲土耳其小將約特塞文。（資料照，美聯社）

而湖人上次奪冠只是7年前的事，但之後一蹶不振，讓湖人球迷感覺這7年竟如此漫長，不過湖人本季開啟了重建模式，今夏從選秀會上簽下「球哥」波爾（Lonzo Ball），新秀庫茲馬（Kyle Kuzma）也表現亮眼，加上明年還有可能獲得前溜馬一哥保羅喬治，也讓球迷燃起希望，盼湖人能重回昔日的榮光。

湖人新秀庫茲馬。（資料照，今日美國）

從湖人最近的補強和選秀大會上的運作來看，顯然是為了讓陣容年輕化，更進一步騰出薪資空間，同時也盼望年輕的Pelister能為湖人的球探部門帶來獨特新思維。