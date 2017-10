NBA》湖人徵召19歲國際球探 史上最年輕

19歲的Can Pelister成為NBA史上最年輕的國際球探。(取自Pelister推特)

〔體育中心/綜合報導〕根據籃球記者皮克(David Pick)消息指出,洛杉磯湖人隊日前招聘了土耳湖人Can Pelister擔任國際球探,期許他能幫助球隊考察國際球員,而年紀輕輕的Pelister僅有19歲,這也讓他成為NBA史上最年輕的國際球探。

Source: Lakers hire 19-year-old Turkish insider Can Pelister as the youngest international scout of all time.