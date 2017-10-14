MLB》法官16K寫季後賽紀錄 吉拉迪：我沒打算換打序

法官季後賽頻遭三振。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）於美聯分區系列賽表現掙扎，5戰狂吞16K慘寫聯盟紀錄，但總教練吉拉迪（Joe Girardi）出面極力護航，強調自己完全不打算在美聯冠軍戰調降賈吉的棒次。

例行賽賽表現搶眼、被視為本屆美聯MVP大熱門的賈吉，季後賽開打至今手感冰冷，分區系列賽對印地安人20打數僅1安，狂吞16K打破大聯盟季後賽單一系列賽紀錄，然而總教練在球隊晉級美聯冠軍戰後，並不打算更動賈吉的打序，「我從來沒說過要調降他的棒次。」吉拉迪斬釘截鐵回應。

「沒錯，他是被三振很多次，但其中有一些難道不是邊邊角角的球嗎？是的。打席纏鬥了很久嗎？是的。我們面對的是投手超強的隊伍嗎？是的。」總教練吉拉迪說，「安打數很少的傢伙大有人在，我可不想忽略他在季後賽6場比賽打了4分打點回來的事情。」

今日美聯冠軍賽首戰，洋基作客太空人以1：2落敗，賈吉依舊擔任先發二棒右外野手，此役3打數1安打，三振保送各一，打擊率3成33，5局上2人出局一二壘有人時，他從太空人先發凱可（Dallas Keuchel）手中擊出左外野落地安打，但被太空人岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）雷射肩助殺沒能送回隊友。

法官美聯冠軍戰首戰繳3支1。（USA Today Sports）