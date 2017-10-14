MLB》大鬍子吃定洋基 季後賽三振紀錄比肩神右（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人王牌「大鬍子」凱可（Dallas Keuchel）季後賽表現持續火燙，美聯冠軍戰首戰主場先發對洋基，主投7局狂飆10K無失分，季後賽連兩場對洋基先發單場至少7K，追平名人堂前輩馬丁尼茲（Pedro Martinez）的紀錄。

美聯冠軍戰今於太空人主場開打，凱可首戰銜命先發與洋基正面交鋒，前四局投完送出6K一分未失，5局上因明星二壘手艾圖維（Jose Altuve）守備失誤，無人出局被攻佔一二壘，但凱可臨危不亂先製造外野平飛球出局，再讓賈納（Brett Gardner）揮空三振送出單場第7K，左外野手岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）隨後雷射肩助殺讓凱可全身而退。

6、7局凱可登板續投再飆3K，7局投完退場休息，總計今用109球其中67球好球，僅挨4安一分未失，送出10次三振另有1保送，5局上的關鍵三振讓他成為繼2003年球季「神之右手」馬丁尼茲後，首位在季後賽連兩場對洋基單場飆7次三振以上的投手，凱可於2015年美聯外卡戰客場對洋基掛帥先發，主投6局無失分飆7K摘勝，助太空人挺進美聯分區季後賽。

根據ESPN數據指出，包含季後賽在內，凱可生涯對洋基的對戰防禦率僅1.24，是對洋基至少五場先發的現役投手中最佳。

凱可生涯對洋基表現出色。（法新社）