MLB》洋基遇上他就沒轍 太空人奪美冠首勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍賽首戰，太空人推出凱可（Dallas Keuchel）打頭陣，先發7局狂飆10K無失分，技壓日投田中將大，率隊以2：1擊敗洋基，拔得頭籌。

凱可曾在2015年美聯外卡戰碰上洋基，當時先發6局7K無失分奪勝，2年後再於季後賽對戰，主投7局僅被敲4支安打，狂飆10次三振無失分，寫下季後賽史上首位投手對洋基連2場至少7K無失分紀錄，加上季賽生涯對「邪惡帝國」先發6場防禦率只有1.41，成為名副其實的「洋基殺手」。

Dallas Keuchel: 1st pitcher in MLB history with 0 runs allowed and 7+ K in back to back postseason starts vs Yankees. — Katie Sharp （@ktsharp） 2017年10月14日

田中將大別於以往畏懼太空人打線，今先發6局，僅在4局下失掉2分，繳優質先發，可惜隊友火力不幫忙，5局上本來有破蛋機會，跑者柏德奔回本壘時，遭太空人左外野岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）回傳阻殺，錯失得分機會，洋基直到9上才靠陽春砲追回1分，最終仍飲恨。

美聯安打、打擊雙冠王艾圖維（Jose Altuve），此役4打數猛擊3安打，包括4局下敲安又盜壘，高效跑回首分，表現比下和他激烈競爭美聯年度MVP的「法官」賈吉（Aaron Judge）。

凱可誇張速球：

岡薩雷茲漂亮阻殺：