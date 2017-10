MLB》洋基遇上他就沒轍 太空人奪美冠首勝（影音）

〔體育中心/綜合報導〕美聯冠軍賽首戰,太空人推出凱可(Dallas Keuchel)打頭陣,先發7局狂飆10K無失分,技壓日投田中將大,率隊以2:1擊敗洋基,拔得頭籌。

凱可曾在2015年美聯外卡戰碰上洋基,當時先發6局7K無失分奪勝,2年後再於季後賽對戰,主投7局僅被敲4支安打,狂飆10次三振無失分,寫下季後賽史上首位投手對洋基連2場至少7K無失分紀錄,加上季賽生涯對「邪惡帝國」先發6場防禦率只有1.41,成為名副其實的「洋基殺手」。

Dallas Keuchel: 1st pitcher in MLB history with 0 runs allowed and 7+ K in back to back postseason starts vs Yankees.