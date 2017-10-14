NBA》金塊約基奇瞞天假動作 連攝影機都被騙（影音）

金塊全能中鋒約基奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今（14）日丹佛金塊隊進行了一場隊內對抗賽時，中鋒約基奇（Nikola Jokic）大秀神級假動作，不僅騙過防守他的隊友，連場下的攝影機都被騙倒。

Even fooled the camera man. pic.twitter.com/5lv2ylvmCf — Denver Nuggets （@nuggets） 2017年10月14日

假動作一直是籃球場上高深的學問，球員的假動作是否逼真、能成功騙到對手，往往也左右場上勝負。今日金塊中鋒約基奇遭防守時，使用絕妙的傳球假動作，讓防守的隊友和場下的攝影機都以為球已經被傳到了外線，最後只能一起目送約基奇輕鬆籃下出手得分。

金塊上季陣中得分王前鋒加林納里（Danilo Gallinari）雖轉戰快艇，不過本季卻補進明星級大前鋒P.米爾塞普（Paul Millsap），而陣中原有穆迪耶（Emmanuel Mudiay）、G.哈里斯（Gary Harris）、搖擺人巴頓（Will Barton）等多名潛力好手，再搭配上季場均16.7分、9.8籃板及4.9助攻的全能中鋒約基奇，被看好能在西部扮演超級黑馬。