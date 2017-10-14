NBA》字母哥再獲肯定 杜蘭特看好他成史上最佳球員

字母哥上季打出生涯年獲最佳進步獎。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿新星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）再獲前輩高度肯定，勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）今於個人直播活動中大方激賞亞德托昆波的表現，盛讚他能成為史上最棒的球員。

22歲的亞德托昆波已在聯盟打拚四個球季，奮鬥至今逐漸獲得大咖前輩高度肯定，去年曾獲退役球星「老大」布萊恩（Kobe Bryant）點名，勉勵他以奪下年度MVP作為挑戰，在聯盟總管票選活動當中，亞德托昆波也脫穎而出，高居「現在最想找誰來組隊」票選第一名。

亞德托昆波上季場均22.9分、8.8籃板、5.4助攻、1.9阻攻和1.6抄截皆寫生涯新高，成為繼詹姆斯（LeBron James）之後，聯盟史上第5位場均得分、籃板、助攻、抄截、阻攻都居全隊之冠的球員，不僅風光入選年度第二隊，也獲得年度最佳進步獎的肯定。

勇士球星杜蘭特今在直播活動中，給予亞德托昆波高度肯定，保證他未來一定會成為MVP，直言這位綽號「希臘怪咖（The Greek Freak）」的傢伙是一股力量，自己從來沒看過有人能像亞德托昆波一樣。「他的極限大概是，他終究能夠成為史上最棒的球員，如果他真的想要的話，這光用想的就夠嚇人了。」杜蘭特說，透露自己最喜歡看亞德托昆波打球。

杜蘭特給字母哥高度評價。（資料照，歐新社）