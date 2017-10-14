爐石戰記》「大哥」Tom60229沒在怕 「讓二追三」笑納勝利

「大哥」成功上演「讓二追三」戲碼，最終還是在第五局順利勝出，挺進A組勝者組。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《爐石戰記》冠軍巡迴賽（HCT）夏季冠軍賽於台灣時間13日深夜正式展開，來自台灣《閃電狼》戰隊的「大哥」Tom6022被列在A組，首場面對 2017HCT美洲區夏季賽亞軍的阿根廷好手 Nalguidan，前兩局打得格外辛苦均落敗，但「大哥」成功上演「讓二追三」戲碼，最終還是在第五局順利勝出，挺進A組勝者組，14日深夜將對上烏克蘭選手 OldBoy，爭奪小組冠軍。

本次冠軍巡迴賽（HCT）夏季冠軍賽有來自各國16位頂尖選手爭奪25萬美金總獎金與四張參加HTC最高強度賽事世界巡迴總冠軍賽的門票。比賽採五戰三勝征服賽制，可禁用一個職業，所以每位選手都需準備四副套牌。

第一局，Tom60229以親王賊對上 Nalguidan卡札牧，前期Tom一度有著場面及血量優勢，但被 Nalguidan順利化解，接著Nalguidan抽到「『暗影死神』安杜因」完成變身，將Tom場面清空，反倒取得場面優勢滾起雪球，取得第一勝。

Nalguidan抽到「『暗影死神』安杜因」完成變身。（取自Twitch）

第二局兩邊上演法師內戰，雙方前來有來有往，不斷靠著法術牌摧毀對方場面，最終還是由 Nalguidan取得場面優勢獲勝。

兩邊上演法師內戰，最終由對手勝出。（取自Twitch）

第三局，Tom拿出卡札法 對上Nalguidan死騎巨人術，Tom兩度靠著隕石毀掉對方8攻8血的山嶺巨人，化解前期危機，再靠著火球術及祕法飛彈清空對方場面上的暮光飛龍等牌，後期對手變身為「『奪血者』古爾丹」並招喚惡魔再度取得場面優勢，Tom也擺出「黑謀會惡魔販子」做出反制，最後再靠著「雅立史卓莎」把血量奶起來後，終於拿下本場首勝。

Tom度過前期的巨人危機與對方的DK變身，最終還是拿下首勝。（取自Twitch）

第四局，Tom以翠玉德 對上Nalguidan死騎巨人術，開局Tom同樣順利化解對方高達8血及10血的山嶺巨人及暮光飛龍，持續下怪擴大場面優勢，但也被對手以「褻瀆」清空場面，Tom則拿出「翠玉巨獸」招喚出翠玉魔像再度取得場面優勢，最終笑納第二勝。

Tom拿出「翠玉巨獸」招喚出翠玉魔像再度取得場面優勢，最終笑納第二勝。（取自Twitch）

關鍵賽末點，Tom60229以親王賊對上Nalguidan第三度死騎巨人術，但連贏兩把Tom很快就製造場面優勢壓迫對手，T4時無視對手場面的山嶺巨人直接攻擊英雄本體狂打18滴血量，對手無法招架，最終就在T5輸掉比賽。

連打三場DK巨人術也讓Tom有十足把握，最終拿下第五局。（取自Twitch）