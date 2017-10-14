LOL世界賽》閃電狼累積四敗 篤定無法晉級八強

閃電狼花光前期優勢落敗後，已經累積四敗，篤定無法晉級八強。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界賽小組賽14日進行D組賽事，閃電狼上周已經累積三敗，今日得三連勝才有機會拚加賽晉級八強，但首場對戰「瘋狂兔子」MSF，閃電狼再度浪費前期三火龍及41分推優勢，在第二條巴龍會戰落敗後讓對方雪球一路滾起，最終在40分鐘落敗，目前已累積四敗，晉級八強無望。

D組首場比賽由MSF對上FW，前者選出科加斯（Alphari）、古拉格斯（Maxlore）、卡莎碧雅（PowerOfEvil）、剎雅（Hans Sama）與瑟雷西（IgNar）；後者則是慎（MMD）、嘉文四世（Karsa）、雷茲（Maple）、崔絲塔娜（Betty）與銳空（SwordArT）。（取自Twitch）

開局雙方就在紅方野區爭奪藍時爆發衝突，儘管崔絲塔娜（Betty）先被瑟雷西（IgNar）勾住，但靠著慎（MMD）開大支援成功收下古拉格斯（Maxlore）還逼出對方招喚師技能後撤退，MSF採取換線策略，而閃電狼選擇轉下吃下小龍，而MSF也在13分鐘的預示者爭奪者靠著卡莎碧雅（PowerOfEvil）精準開大控場成功反打收下嘉文四世（Karsa），也讓MSF反擊靠著預示者收下下路外塔。

閃電狼隨即採131分推切割對方陣型並開始在巴龍池佈置視野，22分鐘在中路先抓下古拉格斯後也順利將對方中二塔推掉與巴龍池視野清除，26分鐘順利蹲點成功收下兩顆人頭，取得首條巴龍與第二條火龍，拿下對方三座二塔後進逼高地，而MSF處理131分推不及又讓閃電狼拿下中路高地塔。

取得地圖優勢的閃電狼在第二條巴龍現蹤後，率先由雷茲拿下第三條火龍，但卻來不及阻止對方吃下巴龍，閃電狼遲來的開戰反送掉嘉文四世人頭，讓對方連推兩座防禦塔後安穩撤退，36分鐘閃電狼又開戰失敗，銳空慘遭收下，也讓MSF連收兩座水晶兵營追平經濟差距，而下一波遠古巨龍會戰銳空又再度被秒，MSF直接大軍壓境想推倒主堡，打出0換4攻勢，40分鐘取得勝利。

儘管這場只是D組今日賽事的第一場比賽，但在閃電狼花光前期優勢落敗後，已經累積四敗，篤定無法晉級八強，不過接下來仍有兩場比賽對上WE與TSM，還是有機會扮演攪局者左右晉級隊伍。