MLB》冠軍戰G1先發難產？ 小熊至今未公佈輪值安排

小熊尚未宣布國聯冠軍賽輪值。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍系列賽首戰即將開打，道奇已率先宣佈前四場先發輪值，然而小熊卻遲遲沒有公開輪值安排，明天首戰作客道奇由誰登板先發尚不得而知。

小熊在國聯分區系列賽鏖戰5場，最終戰力退國民辛苦晉級，明天將作客道奇進行國聯冠軍系列戰首戰，道奇已在今天宣布，前四戰的輪值安排與分區系列賽相同，首戰派出王牌克蕭（Clayton Kershaw）主場先發，第二戰為希爾（Rich Hill），三四戰移師客場依序由達比修有及伍德（Alex Wood）登板主投。

然而小熊至今尚未公開輪值安排，因班機延誤傍晚才到球場的總教練梅登（Joe Maddon）向記者透露，右投雷基（John Lackey）和左投昆塔納（Jose Quintana）為第一首選，但要等回飯店跟球團人員開會討論後，才會公開宣布輪值安排。「我們回去會彙整資訊，試著做出最好的決定。」梅登說。

首度打季後賽的昆塔納表現精采。（資料照，歐新社）

雷基季後賽經驗豐富。（資料照，法新社）

大聯盟官網點出，小熊可能陷入兩難抉擇，考慮要選季後賽經驗豐富、還是近期季後賽表現出色的投手。生涯首次打季後賽的昆塔納，於國聯分區系列賽G3先發繳6.1局無失分好投，G5後援登場守下2個關鍵出局數，本季例行賽沒有對過道奇。

而本次季後賽尚未亮相的雷基，則有26場季後賽經驗，其中23場先發獲8勝6敗，累積防禦率3.27，最近一次季後賽是去年世界大賽第四戰，對印地安人先發5局失3分（2責失）吞敗。雷基今年例行賽對道奇兩戰全敗，但首戰主投6局飆10K僅失1分，打線一分未得讓雷基苦吞敗投。

由於剛與國民結束5場惡戰，阿里耶塔（Jack Arrieta）、韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）和萊斯特（Jon Lester）皆無法擔綱國聯冠軍系列賽首戰先發，但總教練梅登透露，有信心萊斯特已做好準備在G2先發，他曾在分區系列賽G4後援3.2局。

萊斯特可能排G2先發。（資料照，USA Today Sports）