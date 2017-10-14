中職》一級戰力「被放假」 兄弟發聲明了！

王勝偉、張正偉、林智勝、蔣智賢等多名主力未被球隊通知打季後賽。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕針對林智勝等5位高薪主力球員未被球隊通知打季後賽，中信兄弟球團聲明如下：

關於外界對於中信兄弟季後挑戰賽參賽選手名單，中信兄弟球團聲明如下：

中信兄弟今年球季因主力調整、受傷，雖戰績不佳，但頂替上陣的年輕選手不負眾望，打出符合球團期待的內容，也讓球隊保有挑戰賽的機會，因此將會以季末的陣容全力迎戰季後賽事！

季末近20場賽事中，中信兄弟總教練史耐德（Cory Snyder）以「守備」及「速度」為出發點調整陣容，以致九月份中信兄弟戰績回穩，守備率為四隊第一，其中以二、三壘及游擊的移動速度快、防守範圍廣及穩定性為首要考量，因此將會沿用此觀念，力求守、打平衡，打出中信兄弟新球風！

中信兄弟球團母企業中國信託，成立至今逾50年，歷經許多艱鉅的挑戰，長期承諾投入及支持國內體育運動，並且堅持上下一心、相互扶持的「大家庭精神」，同時「團隊」優先，亦是中國信託重要的核心價值，因為團隊的持續創新與堅持，才造就中國信託成為台灣金融業的領導品牌。

中信兄弟球團同樣秉持「團隊」及「紀律」的核心價值，對球隊及台灣棒球的長期發展，建立符合球迷期待的態度與文化。此次迎戰季後挑戰賽，中信兄弟以「BOUNCE BACK」為口號，表示捲土重來之決心！球團及球隊上上下下將重振旗鼓，力求反轉頹勢，希望球迷朋友們和中信兄弟一起挾帶著洶湧黃潮，朝著挑戰賽及總冠軍賽前進。