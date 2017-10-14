日職》季後賽處女秀飆速152公里 宋家豪K掉西武主砲

宋家豪。（資料照，特派記者倪婉君攝）

〔記者張浩群／綜合報導〕日職季後賽高潮系列賽今天登場，洋聯排名第三的樂天首輪強碰第2的西武，雙方首戰都推出王排先發打頭陣，原本以為是一場激烈投手戰，未料洋聯三振王、樂天先發投手則本昂大僅投4局爆7分退場，旅日好手宋家豪後援登板，投1局飆1K無失分，最快球速高達152公里。

則本昂大首局就遭淺村榮斗2分砲狙擊，雖然安然度過第2局，但下個半局控球不穩的毛病再現，引以為傲的三振功力也失常，單局投出3次保送，被敲出4支安打掉5分，西武一共打了10人次，則本投完4局用了105球後退場，共被敲7支安打失7分，另有6次保送和1次三振。

西武靠著中村剛也6局下的3分砲再添分數，宋家豪在8局下登板上場，他是唯一有機會在日職季後賽亮相的台灣選手，一上來先讓該局首棒打者山川穂高擊出內野飛球出局，雖然被森友哉擊出左外野安打，但宋家豪未受影響，讓外崎修汰擊出內野滾地球抓到森友栽，最後三振西武主砲中村剛也，完成投球任務。

宋家豪共後援1局用13球，被敲1支安打無失分，另有1次三振，最快球速高達152公里，西武終場以10：0完封樂天。

西武投手雙冠王菊池雄星完投9局只被敲出5支安打無失分，另有9次三振和1次四壞球保送，助隊旗開得勝。（10：14更新）