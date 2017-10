NBA》M.加索22分鐘繳準大三元 灰熊41分狂電鵜鶘

灰熊M.加索(左)今上場22分鐘繳出準大三元。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕曼斐斯灰熊今(14)日NBA熱身賽最終戰,在主場迎戰紐奧良鵜鶘,灰熊隊中鋒M.加索(Marc Gasol)大爆發,上場22分鍾就繳出19分10籃板8助攻的準大三元,率領灰熊以142:101擊潰鵜鶘。

灰熊今日大爆發,前三節打完就以115:71領先整整44分,送出13顆三分球,命中率逼近六成。中鋒M.加索僅上場22分鍾,11投5中、罰球7罰7中,三分球更是4投中2,拿下19分10籃板8助攻的準大三元成績,可惜第三節下場休息後未再上場,灰熊此役共六人得分上雙,馬丁(Jarell Martin)拿下全場最高20分,當家後衛康利(Mike Conley Jr.)則是上場18分鐘拿下19分2籃板1抄截。

灰熊當家後衛康利。(美聯社)

相較於灰熊的好手感,鵜鶘隊的A.戴維斯(Anthony Davis)、卡森斯(DeMarcus Cousins)的「肯塔基雙塔」組合今天就表現平平,A.戴維斯拿下7分3籃板、「表弟」卡森斯則是9分2籃板,鵜鶘下半場乾脆就讓「雙塔」休息,最終就以101:142輸球,遭灰熊慘電41分。

而根據《曼菲斯商報》灰熊專欄記者Ronald Tillery指出,效力灰熊在熱身賽表現不佳的帕森斯(Chandler Parsons)今日因家人過逝所以缺席的熱身賽,也將先暫時離隊。

Hearing that Chandler Parsons will be away from team due to death in his family.