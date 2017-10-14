NBA》M.加索22分鐘繳準大三元 灰熊41分狂電鵜鶘

灰熊M.加索（左）今上場22分鐘繳出準大三元。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕曼斐斯灰熊今（14）日NBA熱身賽最終戰，在主場迎戰紐奧良鵜鶘，灰熊隊中鋒M.加索（Marc Gasol）大爆發，上場22分鍾就繳出19分10籃板8助攻的準大三元，率領灰熊以142：101擊潰鵜鶘。

灰熊今日大爆發，前三節打完就以115：71領先整整44分，送出13顆三分球，命中率逼近六成。中鋒M.加索僅上場22分鍾，11投5中、罰球7罰7中，三分球更是4投中2，拿下19分10籃板8助攻的準大三元成績，可惜第三節下場休息後未再上場，灰熊此役共六人得分上雙，馬丁（Jarell Martin）拿下全場最高20分，當家後衛康利（Mike Conley Jr.）則是上場18分鐘拿下19分2籃板1抄截。

灰熊當家後衛康利。（美聯社）

相較於灰熊的好手感，鵜鶘隊的A.戴維斯（Anthony Davis）、卡森斯（DeMarcus Cousins）的「肯塔基雙塔」組合今天就表現平平，A.戴維斯拿下7分3籃板、「表弟」卡森斯則是9分2籃板，鵜鶘下半場乾脆就讓「雙塔」休息，最終就以101：142輸球，遭灰熊慘電41分。

而根據《曼菲斯商報》灰熊專欄記者Ronald Tillery指出，效力灰熊在熱身賽表現不佳的帕森斯（Chandler Parsons）今日因家人過逝所以缺席的熱身賽，也將先暫時離隊。

Hearing that Chandler Parsons will be away from team due to death in his family. — Ronald Tillery （@CAGrizBeat） 2017年10月13日

帕森斯因家人過逝暫時離隊。（資料照，美聯社）