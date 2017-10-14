LOL世界賽》WE連續擊敗TSM及閃電狼 拿下八強門票

中國WE二連戰北美TSM及閃電狼都展現強大壓制力，打出二連勝，目前就以四勝一敗暫居龍頭，篤定晉級八強。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界賽小組賽D組樣態逐漸明朗化，繼閃電狼首場輸給歐洲MSF，讓對手取得3勝1敗戰績後，接著中國WE二連戰北美TSM及閃電狼都展現強大壓制力，打出二連勝，目前就以四勝一敗暫居龍頭，篤定獲加賽資格，八強門票近乎到手，還得視稍後對戰結果決定。

D組第二場比賽由WE對上TSM，前者選擇藍寶（957）、史瓦妮（Condi）、傑西（xiye）、凱特琳（Mystic）與珍娜（Ben）；後者則是科加斯（Hauntzer）、嘉文四世（Svenskeren）、雷茲（Bjergsen）、圖奇（Doublelift）與露露（Biofrost）。（取自Twitch）

當大家都打後期戰，WE選擇前期先打爆對面，開局率先在下路打出優勢並取得首塔經濟，傑西（xiye）也頻頻開射在最遠距離把對方打到殘血，很快靠著藍寶（957）跟史瓦妮（Condi）攻勢就把中外塔推倒，一路轉線到上路早早取得三外塔優勢。

17分鐘WE在中路再度取得兩顆人頭並招喚出預示者拿下水晶兵營，隨後又從下路推進收下第二座兵營，節奏之快讓TSM完全無法反擊，WE在21分鐘再從上路挺進高地，正式拿下三兵營，23分鐘TSM選擇反擊開戰但還是被WE打出2換5攻勢，早早在24分鐘拿下勝利。

第三場比賽則是FW對上WE，前者選出慎（MMD）、嘉文四世（Karsa）、奧莉安娜（Maple）、剎雅（Betty）與露露（SwordArT）；後者則是科加斯（957）、古拉格斯（Condi）、庫奇（xiye）、凱特琳（Mystic）與珍娜（Ben）。（取自Twitch）

開局WE下路雙人組不斷靠手長壓制剎雅（Betty）吃兵數，早早在下路打出破口，10分鐘雙方在小龍池前開戰，雖然WE搶下小龍，但閃電狼也拿下古拉格斯（Condi），但WE也很快在下路收下對線雙人組，也讓閃電狼下路組轉線到上路發育，對手則是趁勢拿下中外塔，此時雙方經濟差已經來到4000。



WE靠著視野優勢橫掃地圖物件，早早取得三外塔，把閃電狼野區當自家後花園逛，21分鐘抓下慎後WE想要直接打入高地，閃電狼花了兩顆人頭才辛苦擋下一波攻勢，WE隨後又在巴龍池蹲點成功擊殺慎後安穩吃下，26分鐘閃電狼展開反擊，雖然雙方打野同時死亡，但仍由WE取得攻勢主導權，順利在27分鐘收下主堡獲勝。