中職》主力遭冷凍！兄弟發聲明引球迷不滿 象迷不爽想拒看

中信兄弟張正偉、林智勝、蔣智賢、王勝偉等球員將不會打季後挑戰賽。（本報資料照）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟林智勝、王勝偉、張正偉、蔣智賢、鄭達鴻等五名高薪球員未被通知打季後賽，中信球團稍早發出聲明，臉書粉絲團短短一個小時就有3000多名球迷留言，許多象迷紛紛表達不滿。

中信兄弟的聲明指出，今年球季因主力調整、受傷，雖戰績不佳，但頂替上陣的年輕選手不負眾望，打出符合球團期待的內容，也讓球隊保有挑戰賽的機會，因此將會以季末的陣容全力迎戰季後賽事！

許多象迷紛紛在中信兄弟官方臉書粉絲團留言表達不滿，「尊重球迷，球迷買票是要進場看刺激主力比賽，那一國的職棒季後賽，主將身體健康良好沒歸隊，而讓新人打這高刺激比賽？就只有中信兄弟了」，另名球迷表示，「身為近30年的兄弟球迷，今年的一切是我最不能接受的。」

也有球迷說，不想到場看季後挑戰賽，「大家可以省錢了！這種比賽不用浪費錢去看！」、「球迷要看到的是一軍主力會不會上場，並非否認二軍的貢獻。」、「今年本來要拼台南 台中的球場 但我看完聲明稿抱歉容我今年放棄，要冰可以，至少給我原因。」

不過也有球迷支持球團，「下半季換了一些年輕球員上來，那些拚勁確實也打出不一樣風格出來，讓老的年輕的彼此競爭，誰打的好，誰夠拚，誰就有機會先發，甚至出賽，表現不如預期的，就是去二軍調整。」