2017 台北世大運

克蕭扛國聯冠軍賽首戰 今日賽事預告與轉播

2017/10/15 07:21

克蕭。（資料照，法新社）

週末愉快，自由體育為您送上精彩賽事！

MLB美聯冠軍賽第二戰，洋基做客太空人，派出強投塞維里諾（Luis Severino）先發，對上太空人韋蘭德（Justin Verlander），昨天輸球的洋基能否將戰局扳平呢？另一邊的國聯冠軍賽首戰，道奇主場迎戰小熊，推出王牌克蕭（Clayton Kershaw）打頭陣，小熊先發投手則是昆塔納（Jose Quintana，誰能率先搶下關鍵首勝？

日職季後賽高潮系列賽進入第二天，洋聯方面，西武派出十龜劍對上樂天強投岸孝之；央聯方面，兩隊先發投手仍待定，橫濱有機會推派今永昇太對決阪神秋山拓巳精彩戰況球迷朋友們不要錯過囉！

2017中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽昨天開幕，不過因為天候因素導致開幕戰延賽，此外，今年共200隊參賽為歷年最多，賽程長達1個多月，歡迎大家一同進場位球員們加油。

MLB季後賽

04:00 洋基 vs. 太空人 （FOX體育二台、三台）

08:00 小熊 vs. 道奇 （FOX體育、FOX體育三台）

日職季後賽

12:00 樂天 vs. 西武 （FOX體育）

12:55 DeNA vs. 阪神 （ELEVEN SPORTS）

黑豹旗全國高中棒球大賽

11:00 成功高中 vs. 淡水商工 

14:00 東山高中 vs. 新北高工 

17:00 美何中學 vs. 華德工家 

地點：天母棒球場

轉播：緯來體育、愛爾達體育

相關關鍵字： 日職 MLB

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.