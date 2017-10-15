克蕭扛國聯冠軍賽首戰 今日賽事預告與轉播

克蕭。（資料照，法新社）

週末愉快，自由體育為您送上精彩賽事！

MLB美聯冠軍賽第二戰，洋基做客太空人，派出強投塞維里諾（Luis Severino）先發，對上太空人韋蘭德（Justin Verlander），昨天輸球的洋基能否將戰局扳平呢？另一邊的國聯冠軍賽首戰，道奇主場迎戰小熊，推出王牌克蕭（Clayton Kershaw）打頭陣，小熊先發投手則是昆塔納（Jose Quintana），誰能率先搶下關鍵首勝？

日職季後賽高潮系列賽進入第二天，洋聯方面，西武派出十龜劍對上樂天強投岸孝之；央聯方面，兩隊先發投手仍待定，橫濱有機會推派今永昇太對決阪神秋山拓巳，精彩戰況球迷朋友們不要錯過囉！

2017中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽昨天開幕，不過因為天候因素導致開幕戰延賽，此外，今年共200隊參賽為歷年最多，賽程長達1個多月，歡迎大家一同進場位球員們加油。

MLB季後賽

04:00 洋基 vs. 太空人 （FOX體育二台、三台）

08:00 小熊 vs. 道奇 （FOX體育、FOX體育三台）

日職季後賽

12:00 樂天 vs. 西武 （FOX體育）

12:55 DeNA vs. 阪神 （ELEVEN SPORTS）

黑豹旗全國高中棒球大賽

11:00 成功高中 vs. 淡水商工

14:00 東山高中 vs. 新北高工

17:00 美何中學 vs. 華德工家

地點：天母棒球場

轉播：緯來體育、愛爾達體育