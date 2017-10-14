日職》福留孝介致勝2分砲 阪神完封DeNA聽牌（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕日職高潮系列賽（CS）首輪今開打，央聯第2阪神虎於主場甲子園初戰排名第3橫濱DeNA，先發洋投梅森傑（Randy Messenger）繳出6局好投，與牛棚齊力封鎖對手，40歲老將福留孝介敲出致勝2分全壘打，阪神2：0完封DeNA率先聽牌，再一勝就能晉級次輪和廣島一搏日本大賽門票。

首戰雙方展開投手戰，梅森傑前5局只被擊出3支安打，第6局再送出三上三下，飆出4K且沒有保送、無失分退場，DeNA先發投手井納翔一前5局雖有4局都有打者上壘，也只被打3支零星安打、力保5局未失分，然而6局下續投，井納被糸井嘉男擊出安打，隨後遭福留孝介轟出2分砲破功。

從0：0平手僵局，於第6局無人出局一壘有人時，福留孝介逮中井納147公里直球轟出超前2分砲，繞過一壘時福留高舉右拳，欣喜之情溢於言表，賽後福留表示，因為先發梅森傑很努力投，站上打擊區就是想辦法搶到領先，也很開心能掌握住直球建功。

2014年10月11日，當時也是第2的阪神和第3廣島首輪戰，第一場的先發就是梅森傑，同樣在第6局福留孝介開轟打下勝基，1：0完封廣島，該年阪神也直闖兩輪，並於次輪擊敗央聯首位巨人前進日本大賽。類似的劇本相隔3年上演，梅森傑感謝有「孝介桑」的幫助，他也展現欲一雪2014年日本大賽的決心，「這次就要奪『日本一』！」

福留孝介2分砲奠定勝基。（取自阪神虎官網）