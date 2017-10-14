拳擊》勵志！當搬運工邊練拳 木村翔擊敗中國奧運金牌稱王

WBO拳王木村翔（左4）訪台。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕WBO世界拳王木村翔旋風訪台與拳迷相見歡，身材瘦小的他，在今年7月擊敗中國奧運金牌鄒市明，勇奪WBO112磅金腰帶，且家境艱困的他，練拳之餘還得擔任搬運工維持生計，故事相當勵志。

木村翔此次受到我國拳擊發展協會邀請訪台，理事長郭枝來表示，希望透過他的故事來激勵台灣年輕人，不要被環境打敗，只要願意努力都有機會成功。

木村翔。（記者粘藐云攝）

今年7月，一場在上海舉辦的世界職業拳擊頭銜衛冕戰，由中國兩屆奧運金牌鄒市明出戰木村翔，兩人激戰至11回合2分多鐘之際，木村爆冷TKO鄒市明，震驚拳壇。

現年28歲的木村翔於2013年正式進入職業賽場，並在2016年時擊敗日本拳手坂本真宏，成為WBO亞太區最輕量級的金腰帶拳王，今年迎戰鄒市明，一開始並不被看好，他的教練有吉将之坦言，一開始其實，不看好他，但他的苦練造就了他的成功。

教練有吉將之。（記者粘藐云攝）



榮耀的背後是更多辛苦折磨，木村翔自小與母親相依為命，且家境艱困，平常白天擔任搬運工，只能利用下班時間練拳，即便如此，他也不願放棄這條路，「在日本拳擊界，其實很多選手也都很辛苦，所以我也不覺得自己特別累。」後來母親癌逝，讓他更堅定要闖出自己路，拿下金腰帶後，第一件事就是獻給過世的母親，分享他的榮耀。

至於未來，木村翔說：「仍會努力訓練，並贏下每場比賽，保衛拳王寶座。」

木村翔。（記者粘藐云攝）

WBO拳王木村翔（左4）訪台。（記者粘藐云攝）