艾洛格布。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA熱身賽進行到最後一天,快艇與湖人之戰,快艇今天共輪休9位球員,導致場上球員不足,比賽中出現一個有趣畫面,快艇一位背號19號的無名球員上場時,連主播都來不及反應,原來他是快艇剛簽下的奈及利亞球員艾洛格布(Ike Iroegbu),在球衣都沒能做好的狀況下就匆忙上場。

艾洛格布是今年選秀會中落選的球員,畢業於華盛頓大學,大四最後一年平均出賽34.2分鐘,貢獻12.6分3.6助攻4.2籃板的成績,今年曾代表太陽隊出戰拉斯維加斯夏季聯賽,不過只在一場比賽中拿到3分,沒有受到太多關注。

比賽前幾個小時才從家鄉沙加緬度來到洛杉磯的艾洛格布,今天沒有讓快艇失望,只在上半場上場17分鐘就拿下7分,抓下5個籃板,不過快艇最終仍不敵湖人,以104:111吞敗。

Ike Iroegbu shined for the @LAClippers in the 1st half! #NBAPreseason



WATCH: @NBAonTNT pic.twitter.com/ORXbxYzomz