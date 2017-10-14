中職》兄弟重守備但9月份戰績最差 主將缺陣打擊直直落

林智勝。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟五名高薪主將林智勝、蔣智賢、張正偉、王勝偉和鄭達鴻，不但未隨隊練球，季後挑戰賽也很有可能不會出賽。兄弟球團在聲明中表示，總教練史耐德以「守備」及「速度」為出發點調整陣容，以致9月份兄弟戰績回穩，守備率為四隊第一，但細看兄弟在9月份的戰績卻排在四隊之末，團隊打擊上、下半季也有很大的落差。

兄弟球團9月份戰績為9勝13敗，相較統一獅的9勝12敗、富邦悍將12勝10敗、桃猿12勝9敗，兄弟團隊最佳守備率並未反映在戰績上。另外，兄弟9月份戰績，僅比7月份的6勝9敗、8月份的8勝13敗好一點。

林智勝、蔣智賢、張正偉、王勝偉、鄭達鴻這5名主力球員，月薪合計多達近300萬元，其中林智勝月薪120萬元是中職最多。林智勝本季繳出12轟、40分打點、2成88打擊率，蔣智賢則繳出21轟、74分打點、3成35的成績，但這兩人在8月份因傷先後下二軍，影響球隊打擊。

兄弟上半季團隊打擊率0.307，共有88轟，團隊得分388分是四隊最多；而到了下半季，兄弟打擊成績直直落，團隊打擊率降至0.266，全壘打數為57轟，團隊得分300分則是四隊最少。

兄弟投球成績方面，上半季兄弟團隊防禦率為4.67，但下半季投手防禦率則高達5.66；守備方面，上半季團隊出現56次失誤，守備率0.9769排在第三，下半季團隊出現62次失誤，團隊守備率則為0.973也同樣排在第三。

中信兄弟。（資料照，記者陳志曲攝）