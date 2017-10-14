中職》少5主力爭冠沒差？中信領隊：態度更重要

林智勝去年第3戰單場三響砲轟出歷史，今年卻連挑戰賽名單都將缺席。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟「一級戰力」打者林智勝、蔣智賢、張正偉、王勝偉和鄭達鴻月薪合計近3百萬，但球團今發聲明，間接證實5人將缺席季後賽，再度掀起熱議，對此中信兄弟領隊劉志威表示，過去3年也沒奪冠，且比起總冠軍，「建立起球隊的文化和態度更重要」。

蔣智賢、張正偉、王勝偉均是這3年中信兄弟總冠軍賽熟面孔，林智勝、鄭達鴻則是2016年初加盟後，去年總冠軍戰的主力球員，攤開這5人在去年總冠軍賽的貢獻，張、林、蔣3人均有3成以上打擊率，擔任中心棒次的林智勝與蔣智賢，不僅各自有7、6分打點，林智勝在第3戰單場3轟，創下聯盟史上第一人，同場6打點也平聯盟紀錄。而帳面成績不佳的捕手鄭達鴻，也曾在第一戰敲回3分致勝打點。

為回應球迷疑慮，中信兄弟球團稍早發表聲明，指出20日起的挑戰賽將以季末陣容迎戰，言下之意屏除上述5大球星，聲明也再重申球團的核心價值「團隊」及「紀律」，領隊劉志威表示，林、蔣在二軍表現不差，但「二軍和一軍不太一樣」，過去3年季後賽都有帶主力球員也沒奪冠，少了5主力勝負很難說，但比起總冠軍，「建立起球隊的文化和態度更重要」。

※2016年總冠軍賽（6場）中信兄弟5主力球員打擊成績：