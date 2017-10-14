LOL世界賽》D組完賽 中國WE、歐洲「瘋狂兔子」MSF攜手進八強

D組賽事正式結束，最終由中國WE以五勝一敗分組第一晉級八強，歐洲「瘋狂兔子」則是四勝三敗分組第二晉級。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕經過14日全日對戰，《英雄聯盟》S7世界賽小組賽D組賽事完畢，在正賽最後一場WE撐過MSF前期凶狠攻勢，最終仍靠著雙坦迎向勝利，以五勝一敗取得分組第一、挺進八強；MSF落戰後得與TSM加賽拚分組第二，就在MSF首次選出後期陣容後，順利在30分鐘擊敗TSM笑納勝果，最後就以分組第二挺進八強，而TSM及閃電狼則是以三勝四敗及一勝五敗慘遭淘汰。

D賽正賽最後一場由MSF對上WE，前者選擇茂凱（Alphari）、雷珂煞（Maxlore）、卡莎碧雅（PowerOfEvil）、法洛士（Hans Sama）與珍娜（IgNar）；後者則是科加斯（957）、史瓦妮（Condi）、路西恩（xiye）、寇格魔（Mystic）與露露（Ben）。（取自Twitch）

開局MSF展現求勝決心，靠著雷珂煞（Maxlore）的兇猛表現，早早助隊友在WE下路打出破口，10分鐘就讓MSF取得首塔經濟，下路開通後連帶把首條小龍收下並入侵WE藍區肆虐地圖物件，13分鐘WE策劃一波下路四殺一反收人頭，但MSF接下來也兩度多夾少收下路西恩（xiye），15分鐘開通下路就踏上對方高地。

WE隨即展開反擊，開始五人集結四處找架打，靠著科加斯（957）帶頭衝刺，接連在幾波會戰取得優勢，把失去的地圖控制找回來，雙方隨後不斷在巴龍池旁跳探戈，直到31分鐘WE終於收下茂凱（Alphari）後成功吃下巴龍，但34分鐘路西恩卻再度被MSF多人抓下，接著MSF又在上二塔前打出0換3攻勢，讓WE推塔成效受限。

但這波反攻無法抑制對方太久，38分鐘WE直接火速吃下第二條巴龍，而MSF則是吃下遠古巨龍，42分鐘WE再度進犯對方高地，靠著科加斯及史瓦妮雙坦扛傷、雙C位瘋狂輸出打出0換4攻勢，最終還是收下勝利。WE這場勝利，也代表MSF將與TSM加賽爭第二晉級名額。

加賽場由MSF先選，選擇科加斯（Alphari）、古拉格斯（Maxlore）、奧莉安娜（PowerOfEvil）、剎雅（Hans Sama）與塔里克（IgNar）；TSM則是傑西（Hauntzer）、史瓦妮（Svenskeren）、雷茲（Bjergsen）、寇格魔（Doublelift）與卡瑪（Biofrost）。（取自Twitch）

本場雙方都準備後期陣容，但TSM上路選了前中期角「傑西」想打穿對面，前期雙方相安無事，只有打野拚搶野區資源，直到16分鐘才由MSF多人夾擊收下落單的傑西（Hauntzer）取得首殺並成功拿下預示者，隨後釋放拿下上二塔，23分鐘MSF在上路打出0換1攻勢將對方逼退後想開巴龍，TSM四人上前防守再度被對方收下三顆人頭，MSF隨即拿下巴龍，靠著這波BUFF連推三座水晶兵營，再利用兵線優勢直接進逼對方主堡，最終順利在30分鐘拿下勝利。

D組賽事正式結束，最終由中國WE以五勝一敗分組第一晉級八強，歐洲「瘋狂兔子」則是四勝三敗分組第二晉級，而北美TSM為三勝四敗，台灣閃電狼則是慘淡的一勝五敗，雙雙打包回家。明日將帶來的就是最後的A組賽事，就看台灣另一戰隊ahq能否突破強敵環伺的分組取勝。