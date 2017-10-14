Combiphar選手錦標賽》5度延長賽！王偉倫飲恨擦身冠軍盃

委內瑞拉慕里羅延長賽中脫穎而出奪冠。（取自Combiphar推特）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣年輕好手王偉倫今天在亞洲發展巡迴賽（ADT）Combiphar選手錦標賽，打到5度延長加賽，可惜不敵委內瑞拉的慕里羅，並列第2名。

這場比賽在印尼峇里島舉行，王偉倫前3回合打完只並列第9，落後4桿。今天最後1回合他從第3洞起連抓4隻小鳥，趕上領先群，最終以67桿完賽，總計277桿和另外4人並列第1。

5名選手重返第9洞進行延長加賽，第1次加賽另外3人吞柏忌提前出局，只剩王偉倫和慕里羅繼續熬戰。第4度加賽時，王偉倫的博蒂推桿竟然在洞口前停住，讓他錯失致勝機會。第5度加賽王偉倫攻上果嶺還剩25呎，他的博蒂沒推進，隨後看著慕里羅送進6呎再見博蒂，王偉倫又一次與ADT冠軍盃擦身而過。

王偉倫說：「其實能打延長賽我已經很意外了，那個4桿洞有點長，不是很容易打靠近旗位，只要打博蒂就能贏。我有機會贏得冠軍，可惜那個推桿差了一點點。正規賽的時候本來就有機會獲勝，第14洞果嶺3推吞柏忌，最後1也是博蒂推桿停在洞口，而且是下坡推桿，竟然那麼慢。」

這場比賽並列第2之後，王偉倫在ADT年度獎金排名上升到第3，跟領先的日本選手高橋勝相差不到1萬美元。今年賽季剩下最後6場比賽，王偉倫將會挑選獎金較高的3場，爭取更好的年度排名。

同場出賽的台灣選手謝繼賢，最後以286桿並列20名。

王偉倫。（資料照，記者趙新天攝）