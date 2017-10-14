MLB》太空人凱可超威二縫線球 K翻洋基（影音）

Dallas Keuchel, ridiculous 90mph Fastball movement. pic.twitter.com/Cus1DTG9gm — Rob Friedman （@PitchingNinja） 2017年10月14日

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍戰首戰，太空人王牌凱可（Dallas Keuchel）今對洋基，靠著拿手的二縫線速球，繳出7局無失分，助球隊拿下系列賽首勝，這也是他自2015年外卡戰殊死戰後再度對洋基奪勝。包含季後賽在內，凱可生涯對洋基的對戰防禦率僅1.24，可說是洋基殺手。

凱可生涯在季後賽4場先發，防禦率僅1.69。其中2015年的外卡戰殊死戰，凱可以6局7K無失分好投，技壓洋基日籍投手田中將大；相隔2年兩人再度對決，凱可此戰以7局10K無失分的好投，再度力壓田中將大6局失2分的表現。總計凱可在季後賽對洋基，13局無失分還飆出17次三振。

大聯盟官網指出，球迷、球探都喜愛100英哩（約160公里）的火球，凱可沒有超快的速球，卻靠著90英哩（約144.8公里）左右的二縫線速球，進壘角度刁鑽，再搭配滑球、切球等球種，K翻洋基打者。

太空人投手凱可。（法新社）

太空人投手凱可。（法新社）