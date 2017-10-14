排球》「台灣」穿上身 黃培閎征戰義大利首戰看得到！（影音）

台灣排球好手黃培閎轉戰義大利排球聯賽，開幕戰球迷可透過網路直播收看。（取自黃培閎臉書）

〔體育中心／綜合報導〕我國排球好手「光頭神舉」黃培閎加入義大利超級聯賽Top Volley Latina，台灣時間16日（一）凌晨0點將展開開幕戰，他將穿上印有「Taiwan」的正式球衣，而賽事還能從網路直播獨家收看！

由於Top Volley Latina由台灣精品冠名贊助Taiwan Excellence Latina，新賽季開幕戰將披上印有「Taiwan Excellence」球衣出戰，董事長也將親自開球，眾所矚目的黃培閎也將首次出賽。賽事除了可透過臉書直播收看之外，也開放YouTube頻道直播。

黃培閎日前先於臉書貼出穿上新球衣的照片，「終於，要把印有Taiwan的正式球衣，穿上義大利排球聯賽的賽場上了！」他說，這次「台灣」跟著他一起到了義大利，這個來自家鄉的贊助支持，讓人溫暖感動，他也展望新賽季挑戰來臨，「挑戰重重，但一定很好玩！」

直播時間：10/16 （週一）凌晨12點（台灣時間）

直播頻道：

YouTube直播：https://goo.gl/t5UoHg

Facebook直播：https://goo.gl/2FyLL3