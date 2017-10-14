高球》2017台日交流香川縣女子高爾夫球賽第2回合 李旻一桿進洞

李旻在第17洞打出一桿進洞。（TLPGA提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕2017台日交流香川縣女子高爾夫球賽，今天打完第2回合，日本選手豊永志帆丶吉本光與安田彩乃3人同以139桿並列領先。台灣選手仍以郭艾榛並列13名較佳，李旻則在第17洞打出一桿進洞。

郭艾榛今天抓下3個博蒂和3個柏忌，平標準桿72桿完賽，總計143桿並列13名。她表示，今天100碼內的短鐵桿打得還不錯，但推桿表現普通，花了31推。明天她會先求打上果嶺就好，上坡推桿會積極一點。

李旻今天在148碼的短洞第17洞，拿6號鐵桿，打出一桿進洞，是她生涯第4次，比賽中第2次一桿進洞，可惜今天並無任何獎金與獎品。這洞大會贊助商只提供最後一回合一桿進洞獎金50萬日圓（約合13.5萬台幣），讓她空手而回。目前她以147桿和陳依妏、陳敏柔等人並列36名。

另外，台灣選手李黛翎今天打出70桿，兩回合總計146桿，暫並列31名。張瑄屏丶陳孟竺與陳宇茹均以148桿並列第46名，剛好晉級明天的決賽。



日本選手吉本光並列第1。（TLPGA提供）

日本選手安田彩乃並列第1。（TLPGA提供）

日本選手豊永志帆並列第1。（TLPGA提供）

台灣女將郭艾榛暫時並列第13名。（TLPGA提供）