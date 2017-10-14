台灣格鬥新紀元 明年職業賽攻進小巨蛋

台灣RFC-WOTD冠軍賽分兩站，第二站將在12月23日舉行，兩站的冠亞軍將取得明年再小巨蛋職業賽的門票，跟世界高手一較高下。（中華民國格鬥協會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕中華民國綜合格鬥協會10月14日於台北西門町武昌誠品前廣場舉行成立儀式及綜合格鬥嘉年華活動，中華民國綜合格鬥協會理事長王尊侃偕同台北市體育局、台北市教育局、中華奧會代表、及IMMAF國際綜合格鬥聯合會主席布朗（Kerrith Brown）、執行長懷特（Densign White）等人共同出席，宣布中華民國綜合格鬥協會正式成為IMMAF國際綜合格鬥聯合會會員，共同見證台灣綜合格鬥新紀元的展開。

協會理事長王尊侃致詞表示，中華民國綜合格鬥協會成立後，將以國際規格作為標竿，將最好的技術、認證系統與賽事規模引進台灣，協會將盡全力培養高水準的綜合格鬥人才，並給予專業認證，為選手未來的發展出路爭取更大的空間。王理事長說，體育運動的發展需要政府政策的支持，產業的投資與創新經營，媒體的關注和報導，以及民眾的熱情參與。中華民國綜合格鬥協會就是希望能將這些資源整合起來，延長運動選手的運動生涯並提高經濟面的效益。

成立儀式上另一值得注目的是特別遠從英國倫敦飛來台灣的IMMAF國際綜合格鬥聯合會主席布朗，1984年曾代表英國參加奧林匹克運動會獲得柔道銅牌，2015年起擔任IMMAF國際主席。

他表示，IMMAF是全球最大的綜合格鬥機構，在世界各國尋求合作夥伴，目前已經有75個授權協會，遍佈歐洲、美洲、亞洲及非洲等地區。IMMAF注意到亞洲市場已具備成熟的條件來發展格鬥運動，而IMMAF一直秉持將「MMA賽事標準化與全球化」的核心宗旨，希望能讓MMA普及成為全民運動，同時也希望推動綜合格鬥更進一步成為真正在全球廣受支持的運動項目。非常高興中華民國綜合格鬥協會正式成立，並歡迎協會加入IMMAF，相信這將有助於IMMAF在亞洲推展格鬥賽事，IMMAF也希望與區域夥伴共同將綜合格鬥推向體育賽事的最高殿堂。

綜合格鬥嘉年華會現場架設了仿賽事的格鬥擂台，現役的綜合格鬥選手也在擂台上進行友誼賽，讓現場民眾近距離體驗格鬥運動拳拳到肉、真刀真槍的實戰功夫，現場驚呼聲不斷。賽後也開放民眾登上擂台與選手過招，感受格鬥的力量與速度。

而象徵綜合格鬥最高榮譽的RFC金腰帶也陳列在現場供民眾觀賞，為明日（15日）在台北體育館紅館舉辦的台灣首屆RFC-WOTD冠軍賽第一分站賽引爆精彩序幕。

台灣RFC-WOTD冠軍賽分兩站，第二站將在12月23日舉行，兩站的冠亞軍將取得明年再小巨蛋職業賽的門票，跟世界高手一較高下。