MLB》使用禁藥損失超過12億 A-Rod自認愚蠢

A-ROD。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基前明星球員「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）在球員生涯末期被驗出使用禁藥，導致他在2014年整個賽季162場都遭到禁賽，這也讓他損失超過12億台幣，很可能因此無法進入名人堂。羅德里奎茲近期接受訪問時坦言，使用禁藥是件愚蠢的事情。

A-Rod現擔任美國福斯體育台（Fox Sports）的球評，他接受訪問時表示，「回頭來看，這一切都很愚蠢。」A-Rod指出，「首先，你有了數百萬美元的保證合約，你可以坐在沙發上變胖，是吧？這要多愚蠢才會這樣做。」

A-Rod坦言，這件事情讓他損失超過4000萬美金（約新台幣12.1億元），這使他的聲譽受損，很可能會影響他進名人堂的資格。他表示，有100個夜晚都在流淚想說，「我怎麼做這事讓我陷入如此困境？我是個贏得大獎，卻又把它丟掉的笨蛋。」

A-Rod也說，對他來說最難的是，必須向孩子們承認他的錯誤，他需要前妻斯庫蒂斯（Cynthia Scurtis）的幫忙，「我跟她說，『當我坐下與孩子對談，她們會聽我的話，但她們看著妳的時候，我可能連一壘都上不了，因為我會開始崩潰，我差點連本壘板都無法離開』。」

A-ROD。（資料照，法新社）