網球》「費納雙雄」上海名人賽 週日爭霸

費德爾。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕不是冤家不聚首，上海名人男網賽週日壓軸秀，即將再度上演可遇不可求的「費納雙雄」爭霸！過往瑞士老將費德爾（Roger Federer）與西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）已上演37回「巔峰對決」，現任回鍋球王「蠻牛」雖以23勝14負大幅領先，不過回春費爸近來可是維持對戰4連勝，再度過招戰況精彩可期。

週六晚間準決賽中，36歲的費德爾寶刀未老，雖挨了阿根廷長人波特羅（Juan Martin del Potro）12記愛司轟炸，仍以3：6、6：3、6：3逆轉勝，人氣王費爸相隔3年再度殺進決賽，也令全場球迷情緒為之沸騰。本季費天王已在澳網大滿貫、印地安泉、邁阿密名人賽3度馴服宿敵納達爾，週日能否再度勝出？備受各界矚目。

費德爾。（法新社）

至於左手持拍的頭號種子納達爾，也在4強火力全開，7：5、7：6（7：3）再挫克羅埃西亞「重砲手」希利奇（Marin Cilic），睽違8載在此重返壓軸秀。由於納達爾從美網起，已在硬地横掃群雄、狂飆15連勝，自然也被各界看好奪冠，對此「蠻牛」不改一貫低調口吻回應，「能打入決賽的選手，肯定都非常、非常厲害，我只能儘量做好準備。」談及再戰亦敵亦友的費爸時，納達爾則笑著說：「我們打法完全不同，也非常熟悉彼此，我必須拚出最佳水準，才有機會獲勝，希望好的手感和狀態能維持下去。」

納達爾。（美聯社）

納達爾。（美聯社）