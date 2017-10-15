網球》詹家姊妹今下午爭后 女網雙打決戰中國組合

詹家姊妹攜手晉級。（取自香港女網賽官方臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金50萬美元（約1505萬台幣）的香港女網賽，頭號種子兼衛冕者詹詠然／詹皓晴週日下午約2時雙打決賽上陣，即將與中國組合逯佳境／王薔爭奪金盃，詹家姊妹除了預約本季聯手的WTA第2冠，也要替昨晚4強落敗的我國「網球精靈」張凱貞與澳洲搭檔雅達查珂（Monique Adamczak）復仇。

首度合拍的「張雅配」，週六準決賽以0：6、1：6不敵這組中國老冤家，張凱貞次盤還因脖子遭球強襲傷停治療，如今無緣晉級決賽，「台灣內戰」也宣告破局，「網球精靈」只能期待去年在此封后的同胞大、小詹，連續第2年躋身冠軍戰後代為討回顏面。

張凱貞（左一）與搭擋雅達查珂不敵中國球手王薔、逯佳境。（取自香港女網賽官方臉書）

血濃於水的雙詹，今年初曾聯手在台灣女網連莊，之後詹詠然改與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）組軍，「辛然配」又豪奪包括美網大滿貫在內的9冠，期間5月時大、小詹還曾於史特拉斯堡拿到亞軍，如今姊妹倆再度攜手重返WTA巡迴賽壓軸秀，被各界看好有機會衝擊金盃。只不過，香港地區似乎也受到雨神打擾，今天雙打與單打決賽能否順利進行，恐怕還得看老天爺臉色。

詹家姊妹攜手晉級。（取自香港女網賽官方臉書）