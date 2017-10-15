MLB》 美技沒收關鍵轟失敗 法官反應讓球迷直呼感動（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今靠明星遊擊手柯瑞亞（Carlos Correa）再見安以2：1氣走洋基，主場豪奪二連勝在美聯冠軍系列賽取得2：0領先，其中柯瑞亞在4局下的陽春彈讓他締造聯盟與隊史難得紀錄，而沒能挑戰美技沒收全壘打的洋基賈吉（Aaron Judge）隨後的暖心應對則讓主場球迷直呼感動。

洋基今派塞維里諾（Luis Severino）踢館先發，前3局無失分的他在4局下遭遇亂流，只花1球解決強棒艾圖維（Jose Altuve）後，對柯瑞亞速球連發取得2好1壞球數領先，然而一記99.3英哩（約159公里）的外角偏高速球被柯瑞亞咬中，一棒將球扛往右外野。

洋基右外野手賈吉後退跟到牆邊，但球卻打在一位前排身穿太空人球衣的小球迷手套上，裁判第一時間裁定是全壘打，洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）上場詢問裁判，經輔助判決後仍維持原判，太空人取得1：0領先。

洋基法官沒能沒收全壘打。（法新社）

重播畫面顯示，球是先越過黃色全壘打標記線，才打到小球迷的手套，小球迷的媽媽向記者表示，當時她以為自己會被球打到，但她知道兒子會拯救她，而小球迷的父親則感謝洋基法官：「我以為我們會被賈吉痛罵，但他真的對孩子相當友善，之後還丟了一顆球給他，他真的很酷。」

多家美媒隨後不約而同都提起了退休洋基球星基特（Derek Jeter）在1996年美聯冠軍系列賽的關鍵追平轟，當時基特也是擊出右外野深遠飛球，被一位小球迷伸手撈進手套，當時作客紐約的金鶯抗議無效，裁判最後仍裁定全壘打，洋基在延長賽11局苦戰勝出，該年贏得世界大賽冠軍。然而這次同樣都是右外野、有個12歲小球迷接球，但洋基沒能獲勝。

柯瑞亞靠著這支陽春全壘打，成為大聯盟史上第5位在24歲前於季後賽扛出5支全壘打的球員，9局下擊出關鍵二壘打送回致勝分，則讓他成為太空人隊史第6位在季後賽擊出再見安的選手，是自2005年來首見，這也是太空人首度在季後賽的系列賽中取得2：0領先。

柯瑞亞開轟包辦再見安寫紀錄。（法新社）