MLB》虎王完投+柯瑞亞再見安 太空人對洋基2連勝

柯瑞亞敲出再見安打。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍賽第2戰，已取得1勝領先的太空人今在主場迎戰洋基，太空人靠著季中交易來的「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）完投9局壓制洋基打線，加上明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）在9局下敲出再見安打，幫助太空人以2：1力克洋基，拿下系列戰2-0的優勢。

雙方今上演投手戰，洋基火球先發塞維里諾（Luis Severino）雖只投4局就退場，但僅被敲2安打失1分，接力的2名中繼投手坎利（Tommy Kahnle）、羅伯森（David Robertson）分別再投2局無失分，雙方直到9局下都呈現1：1的僵局。

查普曼苦吞敗投。（法新社）

但9局下洋基推出王牌終結者查普曼（Aroldis Chapman）登板後戰況卻豬羊變色，他雖然先三振掉瑞迪克（Josh Reddick），但接著卻被太空人「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）敲出左外野安打，接著又被明星游擊手柯瑞亞掃出二壘安打，腳程飛快的艾圖維一口氣衝3個壘包回到本壘得分，幫助球隊拿下再見勝利，查普曼承擔敗投。

而今天完投9局展現一夫當關氣勢的韋蘭德，全場只被洋基敲出5支安打，狂飆13次三振，而他7度在季後賽飆出雙位數三振，也成為史上最多的紀錄。

韋蘭德飆出完投勝。（法新社）