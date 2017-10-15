MLB Live》阿爾莫拉炸裂兩分砲 小熊2：0領先道奇

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 小熊 0 0 0 2 2 4 0 道奇 0 0 0 0 1 0

第四局

4上，康崔拉斯（Willson Contreras）先敲出一壘安打，下棒阿爾莫拉（Albert Almora Jr.）一棒轟出左外野兩分砲，小熊2：0暫時領先道奇。

第三局

3上，昆塔納擊出安打上一壘，傑伊（Jon Jay）成功犧牲觸擊，推進跑者上二壘，可惜後兩棒都未能擊出安打，兩隊還是0：0平手。

第一局

1上，道奇先發投手克蕭一開賽遭遇小亂流，先被小老大布萊恩（Kris Bryant）敲出一壘安打，又四壞保送瑞佐（Anthony Rizzo），不過克蕭很快就穩下來用三振跟滾地球解決剩下出局數。

1下，小熊先發左投昆塔納，讓道奇3上3下。

賽前報導

國聯冠軍戰上演和去年相同戲碼，不同的是，小熊突破魔咒成了衛冕軍，道奇則帶著更強陣容再次問鼎世界大賽，雙方今起開戰。較早出線的道奇早已排定首戰由克蕭掛帥，根據《ESPN》指出，小熊決定由左投昆塔納先發。《繼續閱讀》

克蕭。（資料照，法新社）