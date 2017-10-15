MLB》連兩戰雷射肩解危 太空人團隊守備成就連勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人連兩戰靠雷射肩美技解危！昨有岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）關鍵助殺擋下關鍵分，今換瑞迪克（Josh Reddick）和柯瑞亞（Carlos Correa）合利完成美技守備大挫對手銳氣，太空人連兩天在主場以2：1氣走洋基，美聯冠軍系列賽取得2：0領先。

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）昨在5局上2出局、一二壘有人時擊出左外野落地安打，左外野手岡薩雷茲雷射肩直傳本壘擋下失分，助先發「大鬍子」凱可（Dallas Keuchel）全身而退，凱可隨後完成7局10K無失分好投，助太空人以2：1搶下系列賽首勝。

今於主場續戰洋基，太空人派出賽揚強投韋蘭德（Justin Verlander）掛帥先發，曾獲美聯金手套獎的外野手瑞迪克，單局演出2次美技守備解危力挺，3局上先以飛身撞牆美技沒收海德利（Chase Headley）可能的全壘打，再與隊友合力完成關鍵助殺大挫洋基士氣。

當時韋蘭德在2出局對洋基開路先鋒賈納（Brett Gardner）投到滿球數，連打兩顆界外的賈納咬中一記內角滑球，奮力將球拉向右外野、落地形成安打，球一路滾到牆邊，主播直呼至少是一支二壘安打。

賈納繞過二壘後繼續推進，太空人右外野手瑞迪克狂奔追到牆邊，拿起球奮力回傳，游擊手柯瑞亞接球後俐落轉身，將球準確傳給三壘手柏格曼（Alex Bregman）完成觸殺動作，壘審第一時間裁定安全上壘，太空人挑戰成功形成三出局結束進攻，全身而退的「太空王」韋蘭德最後完投9局，狂飆13K只失1分霸氣摘勝。

瑞迪克撞牆美技接殺深遠飛球。（USA Today Sports）

瑞迪克雷射肩策動關鍵觸殺。（法新社）

韋蘭德向瑞迪克致意。（法新社）