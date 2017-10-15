MLB》小熊輪值終於揭曉 第二戰由萊斯特踢館先發

小熊G2交由萊斯特主投。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍系列賽今在道奇主場開打，有別於道奇早早就宣布前四戰輪值安排，小熊總教練梅登（Joe Maddon）至今僅公開前兩場先發，首戰賽前宣布G2將由季後賽經驗豐富的萊斯特（Jon Lester）主投。

小熊甫與國民鏖戰5場辛苦晉級，趕場作客道奇又碰上班機延誤，國聯冠軍系列賽首戰開打前夕遲遲沒有宣布先發輪值，第一戰由誰先發主投也不得而知，昨天傍晚才到球場的總教練梅登表示，得等到回飯店與球團開會討論才會有結果。

梅登回到球隊下榻的飯店後，找了萊斯特詢問近況，這位33歲的沙場老將在國聯分區系列賽G2先發主投6局僅失1分，隨後在G4後援主投3.2局。梅登詢問萊斯特感覺如何、是否已準備好在國聯冠軍系列賽第二戰登板主投，得到肯定的答案。

「我的信念非常強大，你得相信球員們，相信彼此之間的對話，我就是這麼做的。Jonny說他感覺很棒所以就交給Jonny主投。」梅登說，表示自己完全信任球員，接著說道：「再者，在今年的這個時間點、在這樣的情況下，身經百戰的球員們會很渴望這些時機（上場表現）。」

小熊總教練梅登相當信任萊斯特。（資料照，美聯社）

明天客場對道奇的比賽，將是萊斯特生涯第25次季後賽登板、第21次先發。大聯盟記者認為，萊斯特在季後賽已投143.1局、戰積9勝7敗、防禦率2.57，沒有任何一位現役球員能比他擁有更多季後賽經驗，很難想到有誰能比他準備得更加充分。

然而，大聯盟記者也點出一項隱憂，儘管萊斯特生涯在休息短天數就先發的防禦率僅1.86，但萊斯特在國聯分區系列賽G2先發6局後只休2天又登板，於G4後援主投3.2局投了55球，對此萊斯特表示並不擔心，因為季後賽頻繁出賽、休息時間縮短是必然。

「我並不擔心這個，我不覺得這會構成問題，今年的這個時刻，你得把自己調整好、想出因應解決之策，我們明天就會這麼做。」萊斯特說，以過來人的經驗表示：「在這些比賽出場，腎上腺素和興奮感會撐住你，所以真的不用擔心會有多累，儘管投球就對了。」

萊斯特最近一次與道奇交手是在今年5月，當時他先發僅3.1局就狂失6分退，談到即將於可能爆滿的道奇球場先發，萊斯特說：「道奇球場的氛圍將會很有趣，我想明天觀眾應該會爆滿吧，我想會很有趣的。一旦出場比賽，我就會忘記一切，專心投球把工作做好。」道奇明由希爾（Rich Hill）先發，G3、G4將移師小熊主場，道奇依序由達比修有及伍德（Alex Wood）主投，小熊則尚未公布先發名單。

萊斯特季後賽經驗相當豐富。（資料照，美聯社）