就在今夜！「台灣精品隊」登上義大利排球大聯盟

今年七月份，外貿協會宣布贊助黃培閎（左）簽約的義大利職業排球Latina隊, 右為貿協董事長黃志芳。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅倩宜／台北報導〕就在今夜，「台灣」將在歐洲球壇亮相！義大利頂尖職業排球隊Top Volley Latina，將在台北時間10月16日凌晨零時，全隊穿上「Taiwan Excellence（台灣精品）」球衣出戰！

台灣精品隊在義超聯賽的開幕賽，將透過youtube及臉書直播。（外貿協會提供）。

該隊因延攬我國排球好手黃培閎，獲外貿協會以「台灣精品」冠名贊助。黃培閎在臉書表示，「『台灣』跟著我一起到了義大利。家鄉的支持，讓人溫暖感動！」外貿協會董事長黃志芳昨晚已出發飛往義大利，短暫停留不到24小時，專程替「台灣精品隊」加油；他在行前表示，「很期待看到『台灣』兩字出現在義超聯賽，這是一項創舉！」

排球是歐洲的熱門運動，其中又以義大利為排球大國。義超聯賽全名為「義大利職業超級聯賽（Super Lega）」，素有排球界MLB大聯盟之稱。能夠進入義超聯賽的隊伍，均屬頂尖；而今年延攬我國好手「光頭神舉」黃培閎的Top Volley Latina隊，就是義超聯賽的隊伍之一。

黃培閎今年五月與Top Volley Latina隊簽約，在經紀人穿針引線下，外貿協會決定冠名贊助，全隊名稱改為「台灣精品Latina」（Latina為城市名）。隊員包括多位曾獲奧運金銀銅牌的歐洲好手，還有在國內知名度較高的日本球員石川祐希。

黃培閎在臉書表示，最近幾場熱身賽，看到隊友穿著台灣球衣，轉播也不時聽到「Taiwan Excellence Latina」， 覺得「不可思議」。他說：「這份來自家鄉的贊助支持，讓人溫暖感動！」

2017/2018年度的義超聯賽，今晚是首戰開幕賽，由「台灣精品隊」在Latina主場，迎戰來自羅密歐與茱莉葉故鄉維若那市（Verona）的球隊。這將是歐洲職業球隊首度披上「台灣」戰袍，並透過轉播，放送66國1.7億個家庭。

國內電視台雖未購買轉播權，不過，為讓國內球迷也能見證歷史性的一刻，外貿協會已安排網路直播，一起替「台灣精品隊」及黃培閎加油。

義超聯賽開幕戰：

台灣精品Latina隊 vs Calzedonia Verona隊

直播時間：10/16 凌晨12點（台灣時間）

直播頻道：

Facebook直播。