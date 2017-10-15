MLB》洋基客場二連敗 紐媒點名2大戰犯

賈吉（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基連2場在太空人主場飲恨，系列賽陷入0-2的劣勢，紐約媒體今天毫不留情的撰文痛批洋基打線的演出，並點名賈吉（Aaron Judge）、桑契斯（Gary Sanchez）是造成打線熄火的元凶。

紐約郵報賽後以「洋基需要賈吉、桑契斯跳出來，否則他們將被淘汰」為標題，直指這2名洋基主砲季後賽合計65打數10安打，打擊率只有1成54，並包辦34次三振，造成打線嚴重斷層。

此外桑契斯的蹲捕能力也遭到質疑，文章還點出他頻頻漏接變化球，造成投手很大的負擔，對此桑契斯也深知自己的不足，他說：「我確實漏接了幾球，所以我必須打回來！」

不過這2位年輕球員仍是洋基未來的希望，「十月先生」Reggie Jackson就說到，「他們只是菜鳥，甚至在大聯盟都還沒有1000個打數，要知道我第一次打季後賽的時候，已經累積5年的資歷了，讓他們學習吧！」

面臨第三戰的背水一戰，洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）也表示將會調整先發棒次，賈吉本季例行賽繳出52轟、114分打點、2成84打擊率的成績，桑契斯則是有著33轟、90分打點、2成78打擊率的表現。

桑契斯的蹲捕受到質疑。（法新社）