MLB》強打席格背傷趕不上冠軍賽 遭移出25人名單

去年國聯新人王道奇席格因背傷缺席冠軍戰。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇23歲強打游擊手席格（Corey Seager）由於背部拉傷，遭移出25人名單，確定將缺席國聯冠軍賽首戰，游擊手的位置則由工具人庫柏森（Charlie Culberson）取代。

工具人庫柏森。（歐新社）

席格在國聯分區第三戰對上響尾蛇時下背受傷，即使已經進行硬脊膜外麻醉 （Epidural Shot），背傷還是沒能具體改善。「就在你要盡全力為這支最棒的球隊貢獻時，卻只能專心在處理背傷上，老實說，這感覺超糟。」席格在受訪時說，「不過我會抱持樂觀的態度，希望能趕快上場。」

席格去年球季出賽157場，敲出193支安打、含26轟，有72分打點，打擊率3成08；其中他的單季安打數締造隊史菜鳥新高，同時也是隊史游擊手第3多，最後還以全票獲選去年國聯新人王，今年打擊率2成95、敲出22轟、77打點，在國聯分區系列賽11打數繳出3安打2打點。

道奇席格。（資料照，法新社）

失去強打席格對於道奇來說無疑是個壞消息，他不但擁有優秀的長打能力，更有絕佳的上壘能力，若道奇能打敗小熊挺進世界大賽，席格也有機會能再重返25人名單。